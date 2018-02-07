Жилой комплекс «Родниковый край» в посёлке Хохряки Завьяловского района планируют достроить в 2018 году – долгожданные квартиры должны получить 172 семьи обманутых дольщиков. Такую задачу поставил заместитель министра строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин в рамках рабочей поездки в Ижевск.
Под контролем Минстроя
Напомним, люди пострадали от действий ООО «Стройком». Застройщик начал возводить жилой комплекс в 2014 году, в 2015–м самоустранился. В итоге четыре дома остались недостроенными: два строения заведены под крышу, два остались на стадии второго этажа. В отношении руководителя ООО «Стройком» возбуждено уголовное дело.
Несостоявшиеся новосёлы этих четырёх домов неоднократно публично заявляли о своей проблеме, организуя пикеты и протестные акции, пока решение вопроса не было перенаправлено в правовое поле. 20 декабря 2017 г.Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика. Эта процедура одобрена Минстроем России и планировалась в рамках реализации «дорожной карты» о мерах по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
– Это один из немногих объектов в стране, который был передан в процедуре банкротства приобретателю через комиссию, которую я возглавляю на федеральном уровне. Минстрой России одобрил возможность смены застройщика на объекте, – подчеркнул Никита Стасишин.
В марте должно состояться ещё одно заседание Арбитражного суда, после которого новый застройщик полностью зайдёт на объект. А пока республиканские власти подбирают для нового застройщика земельный участок, на котором он сможет построить объект недвижимости и за счёт полученной прибыли достроить дома и решить проблему дольщиков «Родникового края».
– Если проанализировать лучшие практики решения проблем обманутых дольщиков, то в их число входит предоставление инвестору компенсационного участка, как в данном случае, а также увеличение технико–экономических показателей проекта, если такая возможность есть. Здесь хорошая степень готовности объекта, чтобы его достроить, нужно не так много времени. Мы поставили задачу до конца 2018 года ввести комплекс в эксплуатацию, чтобы все граждане – участники долевого строительства, а это 172 семьи, получили наконец жильё, – прокомментировал замминистра.
«Дорожная карта» для дольщика
Сегодня новый застройщик (ООО «Холмы–2». – Прим. ред.) взял все объекты незавершённого строительства в ЖК «Родниковый край» под охрану. А также начал строительно–монтажные работы по закрытию контура домов, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. При этом управляющий проектом ЖК «Родниковый край» Денис Омелаев не скрывает, что объект проблемный.
– Прежний застройщик пренебрёг здесь всеми нормативами строительства, поэтому нам придется кое–что ломать и перестраивать. Помимо этого, здесь большие проблемы с коммуникациями: очистными и водоснабжением. Люди, к сожалению, польстились на низкую стоимость, – посетовал он.
По такой же схеме в Минстрое УР планируют решить проблему дольщиков дома на Петрова, 49.
– Сейчас в республике разработана так называемая «дорожная карта», с помощью которой мы контролируем ситуацию по всем дольщикам, которые оказались в таких условиях. Каждый человек может следить за состоянием объектов и узнавать их дальнейшую судьбу на сайте Минстроя России, – подчеркнул и.о. министра строительства, жилищно–коммунального хозяйства и энергетики УР Иван Ястреб.
В региональном Минстрое добавляют, что в 2017 году в Удмуртии была решена проблема 110 обманутых дольщиков. Достроены и введены в эксплуатацию две секции жилого дома на ул. Петрова, 47а. 14 участников строительства ЖК «Зеленодолье» в деревне Каменное Завьяловского района получили страховые выплаты в связи с неисполнением застройщиком своих обязательств.
Перспектива
Больше жилья – больше социальных объектов Удмуртия может рассчитывать на поддержку Минстроя России в реализации проектов по комплексному освоению территорий.
Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации, также побывал в микрорайоне № 7 «Восточный» (на ул. Архитектора Берша), где посетил детский сад на 220 мест, который строится в рамках программы развития социальной инфраструктуры. В 2017 году республика получила субсидию на строительство по федеральной программе «Жилище» в объёме 129 млн. рублей, которую сегодня интегрировали в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Сейчас детский сад практически готов к приёму детей – осталось благоустроить и озеленить территорию.
По словам Ивана Ястреба, в перспективе в этом микрорайоне по федеральной программе планируется построить школу со спортивным уклоном на 1224 места. На реализацию данного проекта в Минстрой РФ будет отправлена соответствующая заявка на получение субсидии. Ориентировочная стоимость объекта в ценах 2017 года – 905 млн. рублей.
– По этой программе мы обязаны, по соглашению с Минстроем России, ввести в эксплуатацию определённый объём жилья, который мы указываем в заявке. То есть тут речь идёт не только об освоении федеральных средств, но и о том, что мы берём на себя обязательства по вводу определённого количества квадратных метров за определённый период времени, – пояснил Иван Ястреб.
Программа в помощь По словам Никиты Стасишина, среди основных целей, определённых в новой редакции программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», увеличение годового объёма ввода жилья, снижение его стоимости и повышение производительности труда в строительстве. Рассчитана новая госпрограмма до 2025 года. Общий объём её финансирования составит 1072,33 млрд. рублей. В рамках программы выделяются приоритетные проекты: «Ипотека и арендное жильё» и «Обеспечение качества жилищно–коммунальных услуг».
– Создание единого пространства – правильная идеология, – сказал Никита Стасишин. – Сегодня нужно популяризировать и развивать именно такой вид застройки. Комплексное освоение территории, применение новых технологий в строительстве и правильная организация бизнес–процессов позволяют строить качественное и действительно доступное жильё. В решении этой задачи большую роль играет приоритетный проект «Ипотека и арендное жильё». Он направлен прежде всего на стимулирование развития жилищного строительства для комплексного освоения территорий. В рамках реализации инвестиционного проекта Удмуртская Республика не только может, но и должна рассчитывать на нашу помощь. Для этого необходимо представить качественный проект комплексной застройки с большим количеством квадратных метров жилья, объектов социальной инфраструктуры, прошедших государственную экспертизу.
Между тем
В 2018 году в России начали работать новые инструменты, которые призваны защитить права участников долевого строительства. Так, в октябре 2017 года был создан компенсационный фонд, в который застройщики уже начали перечислять 1,2 процента от каждого заключённого ими договора долевого строительства. Если застройщик не сможет выполнить своих обязательств, за счёт средств фонда будут выплачивать дольщикам вложенные деньги или завершать возведение их жилья. Эти правила вступили в силу с 1 января.
С начала нового года сократилась и процедура банкротства застройщика. Из неё исключили процессы финансового оздоровления и наблюдения, вместо них сразу будут запускать механизм конкурсного управления (или внешнего управления, если будет надежда восстановить платёжеспособность организации), с которым начнётся поиск нового застройщика для завершения возведения объекта или расчёт с кредиторами.
Также Минстрой одобрил изменения в правилах признания объектов проблемными, а дольщиков – обманутыми. Эти нововведения в приказ ведомства предложила рабочая группа Президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков. Согласно им строительный объект сможет быть признан проблемным даже в случае нарушения застройщиком проектной документации, а требовать включения в реестр обманутых дольщиков гражданин сможет уже через шесть месяцев со дня, после которого обязательства застройщика считаются просроченными (раньше этот срок составлял девять месяцев). К тому же наличие договора страхования ответственности застройщика не будет являться препятствием для вхождения дольщика в реестр, если страховая компания находится в стадии банкротства.
В любом случае долевое строительство в сегодняшнем виде проживёт недолго – по поручению Президента России Владимира Путина его заменят на другие механизмы, скорее всего, на проектное банковское финансирование, при котором люди вкладывают средства в банк, а тот за счёт них финансирует строительство дома. Это поставит точку в проблеме появления новых обманутых дольщиков, заявляли ранее члены рабочей группы Госдумы по защите граждан – участников долевого строительства во главе с её руководителем Николаем Николаевым.
По данным Минстроя, сегодня 830 проблемных объектов и 38,1 тысячи обманутых дольщиков. Это только те граждане, которые зарегистрировались в реестре обманутых дольщиков, а общее количество пострадавших участников долевого строительства, по данным рабочей группы Госдумы по защите прав дольщиков, – 131 тысяча.
Согласно исследованиям общественного движения обманутых дольщиков, 44,7 процента из них считают, что застройщики, возводившие их дома, специально обанкротились, чтобы уйти от своих обязательств; 36,6 процента считают, что их деньги застройщики украли; 22,7 процента уверены, что для застройщиков были созданы препятствия на местах и поэтому они не смогли завершить строительство.
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