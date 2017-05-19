Во время проведения операции из незаконного оборота полицейские изъяли почти три тысячи литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, около двух тысяч литров готовой алкогольной продукции. Было возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 327.1. Уголовного кодекса Российской Федерации - «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
Кроме того, к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем и спиртосодержащими жидкостями привлечен 51 человек.
МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: проявляйте бдительность при покупке алкоголя! Помните: высока вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через сеть Интернет.
Обращайте внимание на цену – оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены, установленной приказами Минфина России. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. На нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ», введена защитная нить с нерегулярным окном.
Если вам известны факты незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции, сообщите по телефону 02 (с мобильных 102).
Фото: day.org.ru
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