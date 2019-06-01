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Кредитный рейтинг Удмуртии повысили до уровня RUBBB- Повышение обусловлено улучшением показателей бюджетной сбалансированности, долговых метрик....

Промплощадка для роста Около 300 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году на поддержку промышленных парков...