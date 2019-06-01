Право на компенсационные выплаты имеют граждане России, пострадавшие от деятельности компаний, включённых в Реестр финансовых пирамид, подтвердившие свой вклад (за исключением вкладчиков банков и акционеров ЧИФов, а также вкладчиков и акционеров действующих компаний, не исключённых из Единого государственного реестра юридических лиц). Реестр финансовых пирамид размещён на официальном сайте фонда (www.fedfond.ru) и включает 531 компанию, 29 из которых зарегистрированы в Удмуртии (городах Ижевске, Воткинске и Глазове).
Для получения компенсационных выплат пострадавшим гражданам необходимо обратиться в уполномоченную организацию или пройти регистрацию непосредственно в фонде. В республике уполномоченной организацией является автономное учреждение Удмуртской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики», расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, д. 146, тел.: (3412) 600-000.
Размер компенсационных выплат зависит от суммы потерянных средств (без процентов), за вычетом ранее произведённых выплат, но не более 35 тысяч рублей (для ветеранов Великой Отечественной войны – 250 тысяч рублей).
С 1997 года за счёт средств фонда выплачены компенсации 1,5 миллиона пострадавших. Учитывая количество обращений граждан, пострадавших от недобросовестных финансовых компаний (финансовых пирамид), призываем жителей республики быть бдительными и более ответственно распоряжаться своими сбережениями.
Министерство финансов Удмуртской Республики
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