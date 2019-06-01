Главная » Экономика » Об увеличении компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от деятельности нелицензированных финансовых компаний

Об увеличении компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от деятельности нелицензированных финансовых компаний

29 мая
0

В апреле 2019 года Совет Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – фонд) принял решение о повышении размера максимальной выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от недобросовестных финансовых компаний (финансовых пирамид), с 25 до 35 тысяч рублей (на 40%). Предыдущее повышение предельной суммы выплаты компенсации было в 2014 году.

Ruble 1571339 960 720 Об увеличении компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от деятельности нелицензированных финансовых компаний

Право на компенсационные выплаты имеют граждане России, пострадавшие от деятельности компаний, включённых в Реестр финансовых пирамид, подтвердившие свой вклад (за исключением вкладчиков банков и акционеров ЧИФов, а также вкладчиков и акционеров действующих компаний, не исключённых из Единого государственного реестра юридических лиц). Реестр финансовых пирамид размещён на официальном сайте фонда (www.fedfond.ru) и включает 531 компанию, 29 из которых зарегистрированы в Удмуртии (городах Ижевске, Воткинске и Глазове).

Для получения компенсационных выплат пострадавшим гражданам необходимо обратиться в уполномоченную организацию или пройти регистрацию непосредственно в фонде. В республике уполномоченной организацией является автономное учреждение Удмуртской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики», расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, д. 146, тел.: (3412) 600-000.

Размер компенсационных выплат зависит от суммы потерянных средств (без процентов), за вычетом ранее произведённых выплат, но не более 35 тысяч рублей (для ветеранов Великой Отечественной войны – 250 тысяч рублей).

С 1997 года за счёт средств фонда выплачены компенсации 1,5 миллиона пострадавших. Учитывая количество обращений граждан, пострадавших от недобросовестных финансовых компаний (финансовых пирамид), призываем жителей республики быть бдительными и более ответственно распоряжаться своими сбережениями.

Министерство финансов Удмуртской Республики

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

На Чепецком механическом заводе откроется первый на предприятиях Росатома каракури-класс
31 мая
Использование «механических помощников», работающих на законах физики, позволяет не только облегчить ...
Кредитный рейтинг Удмуртии повысили до уровня RUBBB-
30 мая
Повышение обусловлено улучшением показателей бюджетной сбалансированности, долговых метрик....
Промплощадка для роста
29 мая
Около 300 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году на поддержку промышленных парков...
Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G
29 мая
На 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети МегаФон превысило 93 тысячи....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо