Главная » Общество » Об этом не напишут в энциклопедии или как использовать big data на благо бизнеса

Об этом не напишут в энциклопедии или как использовать big data на благо бизнеса

14 сентября
0
%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%b0 Об этом не напишут в энциклопедии или как использовать big data на благо бизнеса

Покупки по банковской карте, поисковые запросы в Google, подписки в социальных сетях – все это оставляет за пользователем цифровой след.

Поведение в сети, данные, которые мы нарочно или случайно вплетаем во всемирную паутину, получили общее название – Big Data. Сегодня с этим термином не знаком лишь тот, кто живет вдали от цивилизации или вовсе на другой планете.

«Большие данные» и их применение интересны и бизнесу, и политике. И пока американские издания трубят о том, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах именно благодаря Big Data, российский бизнес думает, как использовать «большие данные» себе во благо.

Об «умных» технологиях в сфере связи, о том, как научиться понимать пользователя, его желания и запросы, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

– Big Data стала частью жизни крупных мобильных операторов, банков и т.д. Это просто мода или действительно то, без чего в ближайшем будущем не сможет обойтись ни одна уважающая себя компания?

– За Big Data будущее. Возьмем, к примеру, рынок рекламы. Сейчас во многих городах меняют порядок ее размещения, сокращают ее количество, заботясь о внешнем облике города. Но для любого бизнеса реклама важна. Big Data позволяет в каком-то смысле заменить «наружку» для всех на рекламу персонализированную, все это при помощи digital-технологий. Удобно, когда ты получаешь ту информацию, которая действительно нужна.

– Есть ли подобные «умные» решения у «МегаФона»?

– Начиная с прошлого года, мы активно развиваем услугу «МегаФон.Таргет» – это апгрейд, современная версия традиционного sms- или mms-информирования. Теперь бизнес может проводить рассылки о рекламе с учетом пола, возраста, местоположения и интересов клиентов. С такими таргетами процесс информирования становится намного эффективнее и менее навязчивым. Это не просто массовая «бездушная» рассылка. Это конкретное попадание в цель.

– Можно ли утверждать, что бизнес Урала стал чаще прибегать к таким услугам, как смс-рассылка?

– То, что «МегаФон.Таргет» сразу вошел в пятерку лидеров по подключениям, уже говорит само за себя. С начала этого года число компаний на Урале, которые провели персонализированную рекламную рассылку, выросло в три раза. А в общероссийских масштабах сервисом пользуется уже более 2,5 тысяч клиентов. Бизнес понимает, что такое смс-информирование намного эффективнее. Чтобы настроить таргетированную рассылку, не надо быть гением в IT. Это может сделать любой маркетолог, любой коммерсант – у сервиса очень дружелюбный интерфейс и множество параметров, которые можно применить к своей аудитории.

– Назовите пять причин, почему этот сервис жизненно необходим, например, малым и средним предприятиям Урала?

– Во-первых – это хороший способ заявить о себе, сделать так, чтобы о компании узнали потенциальные клиенты. Во-вторых, это эффективно – sms доставят целевой аудитории, то есть тем, кому тот или иной продукт актуален. Третье – это цена. Малый и средний бизнес вынуждены работать в условиях жестких финансовых рамок. Смс-рассылка в сравнении с другими видами продвижения стоит «копейки». В-четвертых, настраивая таргеты можно «выловить» ту аудиторию, которая раньше не знала о вашем существовании. Например, выбрав пользователей, которые были в роуминге за последние полгода, можно сделать рассылку о скидках на авиабилеты. Этим часто пользуются местные турфирмы. И пятое – никакого негатива от получателей. У клиента не будет реакции: «Это спам!»

– А мастодонтам бизнеса «МегаФон.Таргет» может быть полезен?

– Большой интерес к этой услуге проявляют банки. Они, кстати, опробовали нашу услугу одними из первых. Сервис пользуется популярностью у крупных застройщиков. Даже госорганы заинтересовались, служба судебных приставов, например.

– Можно ли отследить конверсию смс-рассылки «МегаФон.Таргет»?

– Конечно! Эффективность отслеживается количеством переходов, кликов с смс-сообщения на сайт, который предлагает сам сервис. Или по промо-коду, указанному в смс.

– В нашем регионе много владельцев специфичного бизнеса. Кто в послужном списке «МегаФон.Таргет» самый оригинальный?

– Не так давно услугами сервиса воспользовался магазин индийских товаров. Получателей рассылки выбирали из тех, кто в течение последнего года был или интересовался турами в Индию. Вот такие тонкие настройки позволяет выставить сервис.

– Есть ли, куда расти дальше?

– Мы видим, что услуга довольно популярна. Поэтому ее включили в базовый пакет для корпоративных клиентов, кто подключает тарифы «Корпоративный безлимит». Каждый может попробовать, оценить, оставить отзыв. В зависимости от этого мы будем корректировать предложение, дорабатывать новые категории таргетирования. Одним словом, работать с интересами и запросами бизнеса.

На правах рекламы

На фото: Инна Смирнова

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Давай копать картошку!
16 сентября
В колонии-поселении № 11 убирают урожай...
Наставление на путь добра
16 сентября
Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетили Музей Госавтои...
Где самый лучший участковый?
15 сентября
На этой неделе в Удмуртии стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» ...
Двойных выплат не будет!
15 сентября
С 1 января 2018 года начнет действовать Единая государственная информационная система социального обе...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо