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Объемы производства растут

12 ноября
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В Министерстве промышленности и торговли Удмуртии подвели итоги работы промышленных предприятий республики за 2017 год

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По данным Удмуртстата, с января по сентябрь предприятия республики отгрузили товаров (работ, услуг) собственного производства на сумму больше 382 млрд. рублей. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 104,2%. Индекс производства по полному перечню организаций – 100,6%.

Существенную долю в объеме отгруженных товаров занимают обрабатывающие производства – 58,1%. Они отгрузили товаров почти на 222 млрд. рублей. Темп роста по сравнению с периодом прошлого года – 101,6%. Индекс производства – 102,1%.

Значительный рост отгрузки наблюдается в металлургическом комплексе – 119,8% к уровню 2016 года. Производство готового проката увеличилось на 1,8%, стали – на 15,7%.

Также наблюдается увеличение объемов отгрузки в производстве автотранспортных средств на 15,5%, в производстве машин и оборудования – на 12,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 12,7%.

Хорошую динамику демонстрируют предприятия лесопромышленного комплекса. Темп роста объемов отгруженных товаров - 102,8%, в том числе в производстве мебели - 107%.

Важное место в структуре промышленности занимает добыча полезных ископаемых – 34%. Объем отгруженных товаров отрасли составил 130 млрд. рублей, темп роста к периоду 2016 года – 108%. Индекс производства – 98,4%. За январь-сентябрь этого года добыто 8 148,6 тыс. тонн нефти.

Цитата:

Виктор Лашкарев, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртской Республики:

– В январе-сентябре 2017 года почти 70% предприятий продемонстрировали высокие темпы роста. Среди них Сарапульский радиозавод, НИТИ «Прогресс», КБЭ ХХI века, «Редуктор», «Ижсталь», «Орион», «Лада Ижевск», Ижевский завод пластмасс, Ижевский опытно-механический завод, Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Так, на Ижевском автозаводе за 9 месяцев собрано 79 тыс. 914 легковых автомобилей, что на 23% больше периода прошлого года.

На ведущем металлургическом предприятии «Ижсталь» объемы отгруженной продукции увеличились на 28,2%. По оперативным данным, выплавка стали составила 236,5 тыс. тонн, что на 23,9% превышает уровень прошлого года. Производство готового проката возросло на 1,3% до 261,5 тыс. тонн.

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