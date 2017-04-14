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Объем выдачи ипотеки вырос в марте на 26 процентов

13 апреля
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7 1 830x500 Объем выдачи ипотеки вырос в марте на 26 процентов

Рынок ипотеки преодолел временный спад, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). По предварительным данным, в марте выдано ипотечных кредитов на 150 млрд рублей. Это на 26 процентов выше уровня 2016 года и на 10 процентов выше уровня рекордного 2014 года.

Всего в первом квартале этого года выдано 324 млрд. ипотечных кредитов, что соответствует цифрам 2016 года. Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, АИЖК сохраняет прогнозы по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2017 году: более 1 млн кредитов на 1,8 трлн рублей.

Фото: kremlinpress.com

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