Рынок ипотеки преодолел временный спад, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). По предварительным данным, в марте выдано ипотечных кредитов на 150 млрд рублей. Это на 26 процентов выше уровня 2016 года и на 10 процентов выше уровня рекордного 2014 года.
Всего в первом квартале этого года выдано 324 млрд. ипотечных кредитов, что соответствует цифрам 2016 года. Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, АИЖК сохраняет прогнозы по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2017 году: более 1 млн кредитов на 1,8 трлн рублей.
Фото: kremlinpress.com
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