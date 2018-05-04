Во всех производственных отделениях предприятия работают специальные комиссии под руководством главных инженеров ПО. Ежедневно энергетики Удмуртэнерго проводят осмотры участков воздушных линий электропередачи и подстанций, которые находятся в зоне вероятного подтопления (реки Кама, Чепца, Позимь, Тум, Саля, Иж), уделяя особое внимание электроустановкам, питающим социально-значимые объекты. В поймах рек у опор, подверженных затоплению и размыву, измеряется уровень паводковых вод, проверяется состояние обваловки фундаментов опор.
На всех объектах электросетевого комплекса проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, обеспечено наличие и исправное техническое состояние стационарных и передвижных насосов, инструмента, спецтехники, машин и механизмов. Персонал, допущенный к использованию плавсредств, обеспечен необходимой спецодеждой и спасательными жилетами. Для ликвидации возможных повреждений в электрических сетях сформирован аварийный резерв материалов.
Все мероприятия по поддержанию надежного электроснабжения в паводковый период ведутся при постоянном взаимодействии с региональными властями, МЧС, гидрометеорологическими службами и другими организациями, обеспечивающими нормальное функционирование инфраструктуры городов и районов республики.
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