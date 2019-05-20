Накануне Дня Победы руководители, молодые специалисты и ветераны компании высадили 60 саженцев туи в Зоопарке Удмуртии.
Это мероприятие стало ярким призывом к озеленению родного края.
Акция проводится третий год и уже стала традиционной. В 2017 году – год 50-летия «Удмуртнефти» – коллективом предприятия у зоопарка высажена берёзовая аллея. В 2018 году – к 10-летию зоопарка – «Удмуртнефть» подарила ему 10 деревьев: туи, кедры и можжевельник.
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности «Удмуртнефти». Коллектив с радостью участвует в экологических акциях города и республики.
Александр Богатырёв, ветеран ОАО «Удмуртнефть»:
– Нефтяники всегда отличались бережным отношением к природе. В школьные годы и за время работы я посадил много деревьев. Наша святая обязанность научить молодое поколение обращаться с землёй.
Светлана Малышева, директор Зоопарка Удмуртии:
– Очень важно, что в ходе подобных мероприятий старшее поколение имеет возможность передать свой опыт и пример правильного отношения к окружающей среде молодым. Спасибо «Удмуртнефти» за эту традицию.
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