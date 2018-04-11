Считаем нарушения
Уже первые пять дней обследований выявили не только грустную, но и тревожную статистику. На 18 объектах сотрудники МЧС и прокуратуры нашли более трёхсот нарушений в обеспечении пожарной безопасности. О них на аппаратном совещании у Главы республики 2 апреля доложил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.
В числе нарушителей оказались: торговый центр «Медведь» (11 нарушений), физкультурно–оздоровительный комплекс «Энергетик» (19 нарушений), Ледовый дворец «Молодёжный» (9), торгово–развлекательный комплекс «Талисман» (11), торговые центры «Парма» (20), «Ижевск» (17), «Три банана» (13), «Маяковка» (13), «Вар–мит» (48), «Алые паруса» (15), «Сигма» (15), «Азбука ремонта» (12), «Арена стар» (15), «Хозяйственная база» (20), спортивный комплекс «Платформа» (10).
По словам Петра Фомина, характерными нарушениями являются: проведённая перепланировка, закрытые и захламлённые эвакуационные выходы, стоянка автомобилей ближе 10 метров от здания торгового центра, отсутствие стоянок для специальных автомобилей, расположение детских площадок выше второго этажа.
Так, в торговом центре «Медведь» в ходе проверки выяснилось, что монтаж оросителей выполнен на расстоянии от 5,5 до 7 метров друг от друга вместо 4. Кроме этого, в помещении супермаркета тепловой замок оросителя расположен за подвесным потолком, что может воспрепятствовать своевременному срабатыванию системы пожаротушения. А вот в физкультурно–оздоровительном комплексе «Энергетик» на путях эвакуации использованы горючие материалы отделки, персонал не знает, как действовать при пожаре и проводить эвакуацию посетителей.
В торговом доме Сарапула «Центральный» также нашли нарушения: неработоспособность системы оповещения на втором этаже, отсутствие датчиков–дымоуловителей, наличие огнетушителей с истёкшим сроком годности, загромождение эвакуационных выходов, отсутствие противопожарного инструктажа с работниками и так далее.
– Выявленные нарушения являются не только причиной безответственного отношения руководителей и собственников. Мы не будем говорить, что у нас надзорные каникулы. Мы проводим ежемесячные слушания с бизнес–сообществом. Тем не менее статью «Требования пожарной безопасности» выполняют не все предприятия, – прокомментировал ситуацию Пётр Фомин. – Каждый из нас, приходя в магазины, видит: при сдаче объекта в эксплуатацию всё аккуратно и красиво разложено, но как только уходят надзорные инспекции, сдаётся объект, тут же появляются новые руководители, которые расставляют товар таким образом, чтобы всё купили, а покупатели могли двигаться только в одном направлении.
Пётр Фомин обратил внимание на необходимость подключения к автоматическим системам оповещения о пожарной опасности не только школ и больниц, но и всех объектов с массовым скоплением людей. Эта работа в республике ведётся пока что без особого энтузиазма и понимания её важности для сохранения жизни людей. За пять лет к системам автоматической пожарной сигнализации подключено 2500 объектов, необходимо подключить ещё 5 тысяч, чтобы быть уверенными: помощь придёт вовремя. У региональной МЧС есть немало примеров, когда пожарные расчёты в случае получения сигнала о задымлении прибывали на место чрезвычайной ситуации раньше, чем руководители и собственники учреждений. Пётр Фомин назвал самым надёжным каналом связи оптико–волоконные линии, по которым сигнал в подразделения МЧС доходит мгновенно, а это, в свою очередь, обеспечивает высокую оперативность прибытия пожарных служб и успешность их работы. Пока что только город Глазов может гордиться тем, что здесь по каналам оптико–волоконной связи к системам пожарной сигнализации подключены все объекты.
Публичные проверки
Глава Удмуртии Александр Бречалов, обращаясь к участникам совещания, потребовал расширить список проверяемых объектов. Речь идёт не только о торговых центрах, но и всех других местах массового скопления людей.
– Отдельно попрошу, – подчеркнул он, – самым серьёзным образом проверить Ледовый Дворец «Ижсталь». Мы его в любом случае будем закрывать на реконструкцию, но если увидим и поймём, что эксплуатировать его нельзя, то закроем раньше. Если будут предприняты достаточные меры по обеспечению безопасности, то он ещё поработает.
Доказанные и оперативно не устранённые нарушения на других объектах – также повод для оргвыводов.
– Пока мы сами не будем вести общественный или личный контроль за нарушениями, никакие проверки не помогут, никакой утроенный штат проверяющих. Обращаюсь к руководителям бизнес–центров: организуйте совместное с МЧС постоянное обучение персонала. Не ждите проверок – устраняйте нарушения, допущенные на этапе строительства или оформления документации. Всех предупреждаю: при выявлении несоответствий – вплоть до закрытия. И ещё: контроль будет постоянным. Не только потому, что генеральный прокурор подписал соответствующее разрешение, и у нас есть юридическое право. Если будут факты, что опять дверь закрыта или не работает пожарная сигнализация – не обижайтесь. Партнёрство – это не значит «не трогайте нас», а значит – совместная работа на благо потребителя контрольно–наздорных, правоохранительных органов и бизнеса, – отметил Александр Бречалов.
Он дал поручение руководителю Администрации Главы и Правительства Сергею Смирнову выявить до следующего совещания реальных собственников торговых и бизнес–центров, а министру образования и науки Удмуртской Республики Светлане Болотниковой – инициировать проведение в школах уроков безопасности, где дети, в частности, смогут узнать правила выживания при пожаре.
Отдельное поручение Главы региона касается публичности проверок. Вопрос об итогах контроля правил пожарной безопасности в местах массового посещения впредь будет включён в повестку каждого аппаратного совещания. Все выявленные гражданами или надзорными органами факты нарушений будут оглашаться и контролироваться до их полного устранения.
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