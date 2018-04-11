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О развитии добровольчества говорили сегодня на заседании Общественной палаты Удмуртской Республики

5 апреля
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5 апреля в Резиденции Главы Удмуртии состоялось пленарное заседание Общественной палаты Удмуртской Республики, посвящённое развитию добровольчества и волонтёрства.

Nik 2044 О развитии добровольчества говорили сегодня на заседании Общественной палаты Удмуртской Республики

Участники заслушали доклады о добровольчестве и основных векторах его развития, обсудили успешные практики добровольчества, а также пути совершенствования сотрудничества органов власти и волонтёров.

В последнее время в Удмуртской Республике наблюдается устойчивый рост вовлечённости граждан в добровольческую деятельность. На начало 2018 года в сфере государственной молодёжной политики на постоянной основе добровольческой деятельностью занимаются 7869 человек. Функционирует 10 общественных организаций, 240 волонтёрских отрядов, 4 добровольческих центра. В республике активно развивается экологическое и спортивное волонтёрство. В 2017 году был создан корпус серебряных волонтёров.

По линии МЧС сегодня в республике действуют 515 добровольных пожарных команд и дружин - это более 8 тысяч добровольцев. Только за 2017 год добровольцами совместно с МЧС потушено 273 пожара, спасено 99 человек. 120 добровольцев ОСВОД знакомят население с правилами безопасности на водных объектах, патрулируют берега и акватории, дежурят на спасательных постах, проводят эко-акции. В 2017 году ими спасено 16 человек. Пять общественных организаций ведут поиск людей, пропавших в мирное время.

Запрос жителей республики на участие в добровольческой деятельности требует от органов государственной власти и общественных организаций создания наиболее благоприятных условий для работы добровольцев, формирования мер поддержки благотворительных и волонтёрских организаций. По мнению участников встречи, создание необходимых условий для расширения возможности самореализации граждан и повышения роли добровольчества в общественном развитии в течение ближайших двух-трёх лет позволит осуществить внедрение в республике Стандарта по развитию добровольчества, разработанного во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Стандарт направлен на преодоление барьеров по пяти направлениям: организационно-правовое обеспечение, информационно-методическая поддержка, инфраструктура, стимулирование, финансовая поддержка добровольческой деятельности.

Напомним, что Удмуртская Республика выбрана одним из немногих субъектов Российской Федерации пилотным регионом по внедрению Стандарта поддержки и развития добровольчества. На сегодняшний день проведена следующая работа: разработан проект Плана первоочередных мероприятий по внедрению Стандарта поддержки добровольчества (волонтёрства) в Удмуртской Республике; создан Координационный совет по развитию волонтёрства в УР, первое заседание которого состоится уже в текущем месяце.

В завершение заседания выступил первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин, который координирует и курирует деятельность по проведению Года добровольчества в Удмуртской Республике.

Он поблагодарил общественников за представленные интересные волонтёрские практики и внёс ряд предложений. В частности, Александр Свинин предложил сделать Координационный совет по развитию волонтёрства в УР открытым, чтобы любой желающий мог принять в нём участие и внести свою лепту в развитие добровольчества в регионе. Ещё одно предложение - на площадке Общественной палаты УР сформировать открытый оргкомитет по проведению Года добровольчества в Удмуртии, чтобы получить от всех участников волонтёрского движения максимальную обратную связь о том, какие республиканские проекты должны быть поддержаны и реализованы. Александр Свинин также одобрил пожелание представителей волонтёрских объединений по созданию Ресурсных региональных центров по поддержке добровольчества. «И второе, о чём мы уже давно говорим, это формирование грантового фонда для некоммерческих организаций на условиях софинансирования с бизнесом. <…> Мы должны сформировать такой грантовый фонд в этом году и сделать соответственно открытый конкурс социальных инициатив, которые мы через данные гранты на региональном и муниципальном уровнях могли бы поддержать», - резюмировал первый вице-премьер.

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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