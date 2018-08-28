Андрей Мерзляков – командир отделения взвода по сопровождению транзитных пассажирских и пригородных поездов отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Ижевского ЛО МВД России на транспорте, прапорщик полиции, сопровождает поезда уже более десяти лет. «Вся моя сознательная жизнь прошла на колесах», – улыбается Андрей Александрович.
На службу в правоохранительные органы Андрей Мерзляков пришел после прохождения срочной службы на пограничной заставе в Забайкальской области, куда в основном шли служить все призывники из Удмуртии.
В том далеком перестроечном 1996 году на хорошую работу устроиться было сложно. Подсказал односельчанин – милиционер, это и помогло тогда молодому человеку в выборе жизненного пути. Он пошел туда, где на тот момент была вакансия – дежурным по режиму в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в г. Ижевске, где приходилось сопровождать своих подопечных по железной дороге, там познакомился с работой транспортной полиции, и в 2005 году перешел на службу в Ижевский ЛО МВД России на транспорте сначала постовым, а вскоре и во взвод по сопровождению поездов.
Андрей Александрович по железной дороге объехал почти всю страну, до Москвы и Санкт-Петербурга, Пятигорска, Сочи и Новороссийска, в южном направлении до Екатеринбурга и Нового Уренгоя в северном. Сопровождения поездов до Нового Уренгоя длились неделями. Пассажирами этих поездов в основном были вахтовики. «Пьяный поезд», – так называли тогда эти составы в народе, вагоны буквально ходуном ходили от пьяного угара, разнузданного веселья и мата отдыхающих вахтовиков.
И два сотрудника транспортной полиции на весь состав. Которым приходилось не только утихомиривать особо буйных, но зимой в минус 50 и лед ломиками долбить в тамбурах вагонов. Картежники и шулера, как огня, боялись поездов, шедших с сопровождением сотрудников транспортной полиции, зато массово поступали заявления от пассажиров, пострадавших от их деятельности без сопровождения.
Систематическая и целенаправленная работа не сразу, но все же принесла свои результаты. «Сейчас народ стал культурнее», – говорит полицейский.
Однако пить в поездах все равно продолжают.
Наша справка:
С начала 2018 года жители Удмуртии заплатили 202 тысячи рублей штрафов за распитие алкоголя в поездах. Судебные приставы окончили 270 исполнительных производств. Еще 477 документов находится на исполнении. По ним граждане должны еще 259 тысяч рублей.
Частые правонарушители — пьяные и наркоманы. Наркоманы занимают особое место в работе полицейских.
— Чаще их видно сразу, — уверен Андрей, — у нас за годы службы выработался особый нюх на них, в прямом и переносном смысле. Однажды отрабатывали поезд сообщением Москва-Барнаул. Внимание привлек молодой паренек, лет 20-22. Весь его багаж состоял из одной маленькой сумочки через плечо. При проверке в этой самой сумочке обнаружили 1 кг 800 гр наркотического вещества гашиша. Паренек оказался наркокурьером.
Потерпевшими чаще всего оказываются пассажиры, которые выпивают в дороге, у них крадут вещи, документы и деньги. И чаще всего их обворовывают свои же собутыльники.
Полицейский советует: чем быстрее потерпевшие обратятся за помощью к сотрудникам транспортной полиции, тем выше вероятность, что виновников удастся найти и задержать.
— Многие обращаются с заявлением, когда приезжают уже на конечную станцию либо в отдел полиции по месту жительства, а за это время лица, совершившие кражу, успевают скрыться, — говорит Андрей.
Если происходит кража, полицейским сопровождения приходится выполнять функции и оперуполномоченного, и следователя, и дознавателя, потому что преступления раскрывать нужно по горячим следам. С поезда сложно убежать, если до станции далеко, да и свидетелей, запомнивших внешность, обычно бывает много, к тому же надо действовать оперативно пока преступники не успели выйти..
Вспоминается ему такой случай. У 18-летнего солдата-срочника в поезде «Улан-Удэ - Москва» украли новые хромовые сапоги. Молодой человек, оставшись без обуви, обратился к полицейским за помощью.
Выяснилось, что уроженец Иркутской области направлялся по срочному призыву на службу в войсковую часть, дислоцирующуюся в городе Саров Нижегородской области. Юноша поставил сапоги на ночь под свою полку, а проснувшись утром, не обнаружил их. Вскоре полицейские обнаружили похищенные сапоги. Они лежали на одной из багажных полок в этом же вагоне. Был установлен и подозреваемый в краже. Им оказался 19-летний уроженец Республики Марий Эл. Молодой человек возвращался домой после окончания срочной воинской службы.
Воспользовавшись тем, что пассажиры в вагоне спали, парень украл сапоги и спрятал их на багажной полке над своим местом. Подозреваемый в содеянном сознался, похищенные сапоги вернули солдату-срочнику.
Был еще такой курьезный случай. Молодой человек вечером поставил свои кроссовки под нижнюю полку и лег спать. Утром проснулся – вместо новеньких кроссовок под полкой стоят старые резиновые сланцы – видно, вор оказался сердобольным и решил, что некрасиво оставлять парня совсем босиком. Но потерпевшему такая подмена не понравилась и он обратился за помощью к полицейским. Наряд сопрвождения сработал быстро, пропажу хозяину вернули, вора призвали к ответу.
— Очень часто кражи происходят из-за невнимательности самих пострадавших, — говорит прапорщик полиции. — Делаешь им замечание, в ответ — возмущение: «Да я здесь тридцать лет езжу и ни разу ничего не украли!» А потом приходят и жалуются — сумку стащили, телефон.
Именно так и случилось у пассажира, возвращавшегося с отдыха в Сочи. Гражданин обратился к наряду с жалобой на то, что у него украли сумку. Подозрение пало на одного из его попутчиков, однако подозреваемый упорно отрицал свою причастность к краже. При обходе состава сотрудники наряда сопровождения в соседнем вагоне обнаружили бесхозную сумку. При осмотре содержимого сумки в нем был обнаружен паспорт и другие документы подозреваемого, а также вещи потерпевшего из украденной у него сумки. Имущество возвращено хозяину. Вор понес заслуженное наказание.
Наша справка:
С начала года в Ижевский ЛО МВД России на транспорте обратилось 315 человек с заявлениями о кражах, 5 человек с заявлениями о грабежах, 25 заявлений зарегистрировано по факту мошенничества, 25 человек задержано за незаконный оборот оружия, в первую очередь холодного, за изготовление оружия кустарным способом – 2 человека.
Несмотря на раннее субботнее утро, людей в электричке Ижевск-Балезино много. Одни едут отдыхать, другие — работать на своих дачах, а для сотрудников взвода по сопровождению это обычный рабочий день. Работы как всегда хватает. Много пьяных. И это несмотря на запрет употреблять алкоголь в общественном транспорте. Пассажиры настроены миролюбиво, послушно тушат сигареты, прячут пиво и заискивающе улыбаются. Однако чаще всего такое поведение лишь для проформы. Когда сопровождающие делают второй обход, выясняется, что все те же лица продолжают пить и курить в тамбуре.
— Я совсем-совсем не пьяный! — убедительно реагирует мужчина на замечание, пошатываясь от количества выпитого.
На этот раз он отделался устным предупреждением, хотя сотрудники вправе и наложить штраф за распитие спиртных напитков.
У сотрудников полиции глаз уже наметан: из многочисленной толпы пассажиров они сразу вычленяют подозрительных. Так и на этот раз. Недоверие у них вызвал молодой человек, который ехал с девушкой. Внешне ничем не примечательная внешность, однако оказалось, что подозрения сотрудников не беспочвенны. При досмотре у него обнаружили старательно спрятанный в брюках нож кустарного производства. На вопрос, зачем он везет с собой нож, парень ответил: «Хлеб резать буду».
Холодное оружие сотрудники линейного отдела изъяли, а в отношении владельца составили протокол. Если выяснится, что нож молодой человек изготовил сам, его могут привлечь к уголовной ответственности.
На лавочке сидит мужчина, бросая вороватые взгляды на сотрудников правопорядка. Он явно нервничает, завидев милиционеров. Из-под рукава пиджака у него что-то заметно топорщится. При обыске оказалось, что он старательно прятал не оружие и наркотики, а все то же пресловутое пиво. Сделав ему внушение, взвод сопровождения продолжает обход.
Поездка получилась спокойная, считает Андрей Мерзляков. Всего три протокола было оформлено на нетрезвых нарушителей спокойствия, остальные отделались замечанием.
Дежурство завершено. Табельное оружие сдано, протокола и рапорта о проделанной работе тоже сданы. Теперь можно и домой – в родное село Мартьяны, в котором Андрей родился, где жили его родители, и где теперь он живет со своей семьей – женой и двумя детьми, дочерью и сыном. Сын учится в университете на факультете политологии, дочь – в педагогическом колледже в Ижевске. «Я почти не видел, как выросли мои дети, – сетует Андрей Александрович, – но ведь я глава семьи, нужно работать…» Для своей семьи он своими руками построил просторный дом, а в свободное время прапорщик полиции занимается любимым делом - выращивает розы, которых в его саду 15 сортов, ну чем не детектив Ниро Вульф? И почему бы полицейскому не заниматься разведением цветов! Известно, что именно красота должна спасти наш суетный мир. А Андрей пришел к ней по интуиции. На работе ему приходится иметь дело с грязью и человеческими пороками, а дома, наоборот, красота, цветы, яркие краски, любовь родных. Всё в природе и в жизни уравновешивается. И разве Андрей не спасает красоту от грубых и бесцеремонных посягательств на неё различных преступных и просто несознательных элементов?
Еще одним увлечением Андрея Александровича является рыбалка, куда они охотно отправляются с коллегами, хотя осуществить на деле это как раз и бывает очень сложно – у всех разные графики. И здесь работа тесно переплетается с хобби, так как в период нерестового запрета, когда ему, как и другим постовым, выпадает дежурство на Каме для пресечения фактов браконьерства, очень помогает его опыт рыбака и знание реки. И есть у него мечта – приобрести лодку с мотором.
За свою безупречную службу прапорщик полиции Андрей Мерзляков награжден медалями 1, 2 и 3 степеней «За отличие в службе», медалью «За доблесть в службе», имеет звание «Отличник российской полиции», немало почетных грамот как лучший сотрудник патрульно-постовой службы.
И пусть его путь не усыпан розами, однако он все делает для того, чтобы красоты в нашем мире стало больше.
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