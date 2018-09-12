Как отметили участники дискуссии, за последние годы развитие российско-китайского сотрудничества в сфере трансграничной онлайн-торговли вышло на новый уровень. В общей структуре трансграничного e-commerce-товарооборота между Россией и Китаем подавляющую долю занимает импорт китайских товаров в Россию. Несмотря на это в последнее время всё большее количество российских предприятий рассматривает Китай в качестве перспективного рынка сбыта своей продукции по электронным каналам и изыскивает возможности для поиска оптимальных каналов поставки. В этой связи особую роль в оказании поддержки бизнесу по реализации своего экспортного потенциала должны сыграть органы государственной власти. О том, какие меры необходимо принять для развития данного направления, за счёт каких инструментов возможно обеспечить рост объёмов экспорта российских товаров в Китай - эти и другие вопросы в ходе сессии обсудили с привлечением заинтересованных сторон и экспертов.
В ходе дискуссии выступил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал, какие меры принимаются в регионе для развития экспортного направления, в том числе и с использованием электронных каналов торговли.
Продукция из Удмуртии присутствует в 77 странах мира, причём наблюдается устойчивый рост несырьевого неэнергетического экспорта из УР.
По мнению Главы Удмуртии, несмотря на то, что сегодня структура экспорта региона представлена в большей степени промышленными товарами, активное использование электронных каналов торговли позволит нашим производителям стать частью глобального мира. Именно поэтому в партнёрстве с Российским экспортным центром ведётся работа по разработке и реализации ряда мер государственной поддержки: субсидирование затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции; реализация нового проекта по финансированию аккаунтов на Alibaba. Ещё одним фактором роста может стать развитие приграничных складов в странах-импортёрах, что позволит сократить во много раз срок доставки товара до покупателя.
«Экспорт для нас был и остаётся одним из ключевых треков. В этом направлении мы занимаем довольно агрессивную политику. Глава республики является главным продавцом на всех международных площадках. У каждого члена команды Удмуртии - персональный кейс с конкретным количеством проектов предпринимателей. Это даёт свой результат в конкретных отчислениях в бюджет», - прокомментировал Александр Бречалов.
Что касается перехода от планов к действиям по развитию трансграничной электронной торговли, Глава УР подчеркнул, что удалось разработать конкретные инструменты для поддержки экспорта и в том числе через формат e-commerce. Проинвентаризированы потенциальные региональные экспортёры, планируется оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на Alibaba, в дальнешем перспективным компаниям будет бесплатно предоставляться возможность пользоваться этими ресурсами.
«Мы делаем акцент не только на инструментах продвижения продукции, но главным образом – это наш ключевой трек – на маркетинг, упаковку тех товаров и услуг, которые у нас могут конкурировать в глобальном мире. И я считаю, что это может быть элемент нашей совместной работы и с Почтой России, и с Российским экспортным центром, и всеми государственными площадками, которые предоставляют различные инструментарии для экспортоориентированных компаний», - сказал в заключение Александр Бречалов.
К числу наиболее успешных интернет-экспортёров республики руководитель Удмуртии назвал следующие проекты:
поддержанный на KickStarter проект Hudway (безопасный навигатор для ночной езды) успешно продвигается через платформу Alibaba, среди факторов успеха компания называет наличие склада в Гонконге;
компания «GYMNASTICS FANTASTIC» осуществляет 50 процентов своих продаж через электронные каналы, среди факторов успеха компания отмечает – возможность конфигурации на сайте, срок доставки и мультиязычный сайт. География продаж – 89 стран мира.
Фото – Фонд Росконгресс
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