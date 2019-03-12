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О некачественной уборке снега жители республики могут сообщить на горячую линию Общественной палаты Удмуртии

11 марта
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Специалисты контакт–центра Общественной палаты Удмуртской Республики по контролю уборки снега круглосуточно принимают и оперативно рассматривают обращения граждан по некачественной уборке снега на всей территории республики. Работа с обращениями ведётся на уровне администраций городов и районов, а также муниципальных служб ответственных за очистку территорий от снега.

%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0 О некачественной уборке снега жители республики могут сообщить на горячую линию Общественной палаты Удмуртии

– Безусловно, муниципалитеты работают над уборкой снега со своих территорий и без нашего участия. Однако, мнение людей, их просьбы, а часто весьма эмоциональные жалобы позволяют муниципалитетам лучше координировать свою работу и расставлять приоритеты. Также наша горячая линия показывает срез ситуации с уборкой снега в масштабах всей республики, – отметил председатель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов.

По его словам работа осложнилась тем, что заявители, обращающиеся на горячую линию, не точно обозначали локализацию проблемы, что, в общем–то, понятно – не везде можно назвать четкий адресный ориентир. В связи с этим, очень полезными оказались фотоснимки проблемных участков местности, которые принимаются по WatsApp и Viber (после того как нам позвонили и сделали заявку по телефону). При этом специалисты контакт–центра, конечно, стараются отработать все заявки, в том числе и те, где нет фотографий.

Телефоны круглосуточной горячей линии Общественной палаты Удмуртской Республики по контролю за уборкой снега: 8(982)1230141, 8(982)1230142, 8(982)1230143.

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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