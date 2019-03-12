– Безусловно, муниципалитеты работают над уборкой снега со своих территорий и без нашего участия. Однако, мнение людей, их просьбы, а часто весьма эмоциональные жалобы позволяют муниципалитетам лучше координировать свою работу и расставлять приоритеты. Также наша горячая линия показывает срез ситуации с уборкой снега в масштабах всей республики, – отметил председатель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов.
По его словам работа осложнилась тем, что заявители, обращающиеся на горячую линию, не точно обозначали локализацию проблемы, что, в общем–то, понятно – не везде можно назвать четкий адресный ориентир. В связи с этим, очень полезными оказались фотоснимки проблемных участков местности, которые принимаются по WatsApp и Viber (после того как нам позвонили и сделали заявку по телефону). При этом специалисты контакт–центра, конечно, стараются отработать все заявки, в том числе и те, где нет фотографий.
Телефоны круглосуточной горячей линии Общественной палаты Удмуртской Республики по контролю за уборкой снега: 8(982)1230141, 8(982)1230142, 8(982)1230143.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.