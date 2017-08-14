В Малопургинском районе Александр Бречалов осмотрел дома на улице Колхозной в Малой Пурге, встретился с активом района, побывал в детском саде «Колокольчик» в райцентре, где необходим серьезный ремонт, на который уже выделено три миллиона рублей и требуется изыскать еще 8,4.
В деревне Старая Монья Александр Владимирович провел встречу с жителями, осмотрел выставку продукции местных товаропроизводителей и посетил местный Дом ремесел. В завершение поездки команда руководителя региона завернула в Яган, где проходил районный туристический слет «Лето наших открытий».
Поручение выполнено
Визит в Малопургинский район врио Главы Удмуртии Александр Бречалов начал с посещения домов на улице Колхозной в райцентре, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Их жители были недовольны качеством строительных работ, жаловались на холодные полы, трещины в стенах, отсутствие канализации и проблемы с водоснабжением. Александр Бречалов был здесь еще в апреле, спустя две недели после назначения руководителем республики. Тогда он провел экстренное совещание со строителями и поручил до конца лета ликвидировать недочеты. На этот раз Александр Владимирович решил лично проверить исполнение своих поручений.
По словам Ивана Мелешкина, директора Малопургинской МСО, принимавшей участие в строительстве домов, всего было построено четыре одноэтажных многоквартирных дома, рассчитанных на 17 семей. Однако занято на сегодня менее половины квартир. Когда строители получили перечень всех претензий, составили «дорожную карту», выполнили ее и передали жильцам каждую квартиру. Поскольку не во всех квартирах были санузлы, пришлось проводить выгребную канализацию. Утеплили полы, положив дополнительно 10-миллиметровую фанеру и утепленный линолеум. Водопоровод был проведен в каждую квартиру, однако напор воды был недостаточным. Исправили. Произвели заново всю внутреннюю отделку. По словам Ивана Мелешкина, некоторых работ, которые строителям пришлось проводить за свой счет, в первоначальном контракте не было, например, внутренняя канализация. Ряд проблем, например плесень или выцветание покрытий, связаны с тем, что квартиры пустовали и не отапливались, поэтому под воздействием влаги, холода и солнечных лучей происходило повреждение помещений.
Как бы то ни было, строители в срок и качественно устранили все претензии жильцов.
– У людей уже совсем другое настроение, они улыбаются. И жилье, соответственно, после устранения замечаний совсем другого качества, - прокомментировал ситуацию после осмотра домов Александр Бречалов. - Это говорит о том, что когда мы хотим – мы можем. Но очень важно, чтобы это было не «по пинку» главы, а чтобы все относились к своей работе ответственно.
Врио главы региона подчеркнул, что тема переселения граждан из аварийного жилья остаётся на контроле руководства республики.
KPI лидера и удвоение бюджетных доходов
В концертном зале детской школы искусств Александр Бречалов провел совещание с активом района по определению первоочередных задач развития муниципального образования. «Мозговой штурм» был направлен на обсуждение развития сельских территорий, здравоохранения, местного самоуправления и некоммерческих организаций.
Староста деревни Курегово попросил совета по поводу реализации их муниципального проекта развития деревни.
– Мы вложили за 10 лет этой работы около 2 миллионов своих рублей. За это время мы воспитали молодежь, сумели сохранить нашу самобытность, свои обычаи. Теперь мы знаем, в каком направлении развиваться, знаем, как заработать.
Сейчас стоит вопрос о регистрации какой-либо организации, но в какой организационно-правовой форме это сделать - куреговцам пока не понятно.
По мнению Александра Бречалова, если проект решает социально-культурные задачи, лучшая форма – некоммерческая организация.
– Во-первых, у нас в следующем году, как бы тяжело не было, будет грантовая поддержка, - пояснил Александр Владимирович. - Во-вторых, я поставил задачу команде работать на краудфа́ндинговых площадках, так называемом народном финансировании. В каждый район мы намерены привлечь по 10 миллионов рублей для поддержки таких муниципальных проектов.
Что касается финансирования региональных и софинансирования федеральных программ, то вся проблема в сложном финансовом положении в Удмуртии.
– В республике сегодня консолидировано 140 миллиардов рублей налоговых и неналоговых платежей, - пояснил Алекандр Бречалов, - из них 52 миллиарда остаются в нашем бюджете. Таков закон. Я считаю, что это вполне справедливо.
Мы, по-моему, в десятке регионов, которые больше 50 процентов собранных налоговых и неналоговых платежей отдают в федерацию. Это нам позволяет рассчитывать на преференции в программах софинансирования. Но все равно наша часть должна быть более существенна для того, чтобы выполнить свои обязательства.
По мнению врио главы, для того чтобы по-настоящему развиваться, Удмуртии нужно собирать на своей территории не 140, а 200 миллиардов. Тогда в региональном бюджете будут оставаться не 52, а 80 миллиардов рублей.
– Я поставил задачу команде за пять лет удвоить поступления и 140 превратить в 280 миллиардов, а лучше в 300. Сейчас региональный бюджет пополняется на 35 процентов за счет оборонных предприятий и еще за счет работы трех нефтяных компаний. Поэтому регион зависит от колебаний цен на нефть. Оборонзаказ определен до 2020 года, а что будет дальше - не ясно. Известно, что он будет сокращаться. Поэтому на текущий момент главная задача руководства Удмуртии – развитие малого и среднего бизнеса и агросектора.
– У каждого человека в моей команде конкретные показатели, - подчеркнул Бречалов. - В 2018 году у нас должен быть крепкий плюс - 1000 новых малых предприятий. Если команда не справится, она уходит. Я продаю около 70 проектов, это мой KPI, я обязан это продать.
Где рождается творчество
В старомоньинском Доме ремесел, открытом еще в 1992 году, руководитель региона познакомился с работой местных умельцев. Здесь представлены шестнадцать видов декоративно-прикладного искусства - художественная обработка соломки, бересты и дерева, лозоплетение, косторезное искусство, станковое ткачество, рамочное ткачество (гобелен), разработка и пошив национальной одежды, художественная роспись, керамика и кузнечное дело.
Старомоньинский Дом ремесел стал инициатором многих начинаний в развитии народных промыслов Удмуртии. Сегодня, например, старомоньинские соломенные куклы являются уникальными и образцовыми для мастеров других районов Удмуртской Республики. «Танцующая» кукла стала брендом Малопургинского района и прославляет Удмуртию не только в России, но и за рубежом.
Директор старомоньинского Дома ремесел Николай Тарасов был одним из инициаторов проведения конкурса парковой скульптуры в Удмуртии. Выставки, организуемые старомоньинским Домом ремесел в районе, республике и регионах России, отличаются высоким художественным уровнем, исполнительским мастерством. Изделия мастеров экспонировались в Государственной Думе Российской Федерации. Дом ремесел достойно представил Удмуртию во всех видах прикладного искусства, ремесел и фольклора в Москве (часть изделий была приобретена в фонд Музея революции), Швеции, Турции и Нидерландах.
Учреждение является дипломантом Международного фестиваля ремесел финно-угорских народов «Югра-2000» в Ханты-Мансийске; Международного фестиваля резчиков по дереву финно-угорских народов «Парковая скульптура» в с. Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовской Республики; II Межрегиональной выставки художественного косторезного искусства «Душа Севера» в Салехарде; II Межрегионального фестиваля «Зарни Кияс» в Сыктывкаре; II Всероссийского фестиваля национального костюма в Йошкар-Оле; IX Республиканского и II Межрегионального фестиваля садово-парковой скульптуры; Межрегионального фестиваля садово-парковой скульптуры в Саранске; Республиканского фестиваля малых архитектурных форм из дерева в номинации «Оригинальное художественное решение» в Игре; в I Региональном фестивале-конкурсе ландшафтной скульптуры по эпосам финно-угорских народов «Раськено Ойме» (Душа народная) в мордовском селе Подлесная Тавла в 2015 году.
– Такие проекты, как проекты вашего Дома ремесел, мы обязательно будем поддерживать. И не обязательно надо делать это из бюджетных средств. Я вам приведу пример: проект «Музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп Игринского района, который является образцово-показательным в том, как можно привлекать деньги из внебюджетных источников. На реализацию своего проекта они получили президентские гранты: один на 2 миллиона рублей и буквально в этом году – еще 700 тысяч рублей. Что означают эти деньги для села? Больше, чем половина бюджета. И их привлекли простые граждане - инициативные женщины. И мы можем помочь селянам найти деньги на такие проекты. Ваша задача – предложить нам такие интересные проекты. А мы вам поможем их «упаковать» и привлечь средства на их реализацию, - подчеркнул Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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