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О качестве дорожных работ говорили на заседании Правительства УР, посвящённом вопросам развития Ижевска

28 августа
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Ход реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске осветил на совещании Председатель Правительства УР Ярослав Семенов.

Nik 7349 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad О качестве дорожных работ говорили на заседании Правительства УР, посвящённом вопросам развития Ижевска

Как отметил премьер, в Ижевске в проект попали 43 объекта общей протяжённостью 66,6 км, сумма финансирования составила 947 млн рублей. По состоянию на 27 августа на 32 объектах работы полностью завершены (в денежном эквиваленте это 721 млн рублей). Оставшиеся 10 объектов планируется завершить в ближайшие дни, в период с 29 по 31 августа, а по улице 7-я Подлесная ориентировочный срок окончания – 5 сентября (задержка связана с тем, что необходимо отдельно проработать вопрос обустройства системы водоотведения, чтобы исключить затопление близлежащих дворов). Таким образом, в течение первой декады сентября при благоприятных погодных условиях работы будут завершены. Даже с учётом задержки по ремонту улицы 7-я Подлесная работы идут полностью в рамках установленного графика.

Второй важный момент, который учитывается при проведении дорожных работ, это осуществление жёсткого общественного контроля. Пятиступенчатая система контроля включает в себя представителей общественных организаций, Миндортранса, заказчика, подрядчика и независимых экспертов. Тщательно проверяется качество дорожного покрытия, и как отметил Ярослав Семенов, имеются случаи, когда дорожники не выдерживают должную высоту верхнего слоя асфальта. Если она по нормативам должна составлять 5 см, то при взятии материала на экспертизу она составляла всего 3,8 см. Председатель Правительства подчеркнул, что с начала сезона ни одна дорога с подобными замечаниями не принята, работы переделываются за счёт подрядных организаций, как и другие выявленные недочёты.

«Система контроля сбоев не даёт, система качества выполнения работ, к сожалению, иногда сбоит, но благодаря пятиступенчатому контролю мы не позволим сдавать и принимать некачественную работу», - резюмировал Ярослав Семенов.

Глава Удмуртии обратился к премьеру с просьбой подготовить предложение о том, какие меры можно применить к недобросовестным подрядчикам и добавил, что в текущему году особое внимание уделяется двум ключевым моментам: общественному контролю и независимой экспертизе, что отличает нынешний дорожный сезон от предыдущих.

«Нам удалось основательно перезагрузить дорожную отрасль, мы, как и ставили изначально задачу, стали работать более эффективно. Денег у нас особо не прибавилось, но дорог стали ремонтировать больше, а самое главное качественнее. Ещё одно серьёзное достижение – мы действительно работаем в тесном взаимодействии с общественностью», - прокомментировал Александр Бречалов и отметил, что теме завершения Года дорог в Удмуртии будет посвящено отдельное совещание.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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