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Нужен только паспорт. В Удмуртии начался сбор подписей за Владимира Путина

11 января
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В Удмуртии в минувший вторник начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах Президента Российской Федерации. Как известно, действующий Президент России был выдвинут вновь на этот пост инициативной группой 26 декабря прошлого года. На этот раз Владимир Владимирович выступает в качестве самовыдвиженца, и ему и его сторонникам предстоит собрать 300 тысяч подписей в поддержку этого шага. В России сбор подписей начался 5 января. Первые мобильные пункты открылись в Хабаровском крае.

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Мобильные пункты сбора подписей открыты в крупных торговых центрах городов республики. В Ижевске такие пункты открыты в трех точках. Планируется, что сбор подписей в поддержку Путина продлится в республике до конца января.

О том, как организован сбор подписей, рассказал Иван Черезов, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону, заслуженный мастер спорта, участник собрания инициативной группы по выдвижению Владимира Путина:

– Сегодня мы открыли в разных уголках Удмуртии пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Стойки сбора подписей расположены преимущественно в торговых центрах с высокой посещаемостью. Сбор подписей ведут активисты общественных объединений Удмуртии. Поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина может любой житель Удмуртии от 18 лет. Для этого при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории республики. Пункты сбора подписей будут работать ежедневно с 12.00 до 20.00. Уверен, что Удмуртия внесёт в это свой достойный вклад и многие жители нашей республики поддержат Путина. Если говорить о моей личной позиции, то 26 декабря я стал участником прошедшего в Москве собрания инициативной группы избирателей, которая поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты России. Вернувшись в Удмуртию, я продолжаю эту работу. Первая задача – провести сбор подписей. Я занимаюсь этой общественной работой потому, что высоко ценю достижения России за последние годы, и ценю то, что сделано федеральным центром для развития нашей республики. Продолжим идти вперед! Сильной России нужен сильный Президент!

Стоит отметить, что от сбора подписей освобождены кандидаты в Президенты России, выдвинутые парламентскими политическими партиями. Однако этим правом воспользовались только КПРФ и ЛДПР. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» на выборы, которые состоятся 18 марта, не стали выдвигать своих кандидатов, поддержав самовыдвижение Владимира Путина.

Корреспондент «Удмуртской правды» побывал в одном из торговых центров Ижевска. По словам сборщика подписей Михаила Селиванова, чтобы поставить свою подпись, гражданину должно исполниться 18 лет на момент голосования, то есть день рождения гражданина должен быть до 18 марта. Кроме того, гражданин должен иметь с собой паспорт с отметкой о регистрации в Удмуртской Республике.

– Мы заполняем в списке подписантов фамилию, имя и отчество, паспортные данные, а дату подписания и подпись ставит сам гражданин, - комментирует свою работу Михаил. -Людей подходит много, но, к сожалению, не у всех есть паспорта. Мы предлагаем в таком случае подойти попозже. Многие приходят повторно, взяв с собой документы. Подходят граждане самых разных возрастов - от студентов и учащихся до пенсионеров.

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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