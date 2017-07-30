С начала и до конца матча на табло продержались нули. Такой же нулевой ничьей матч между «Зенитом-Ижевском» и «Нефтехимиком» (Нижнекамск) завершился в Ижевске и в прошлом сезоне.
В составе «Нефтехимика» сейчас семь человек, которые имеют опыт игры за ижевскую команду. Пожалуй, заметнее других сыграл полузащитник Кирилл Холодов, сделавший не одну острую передачу. Наставник татарстанской команды Юрий Уткульбаев попробовал сделать некоторые перестановки – на непривычном месте, например, играл Павел Шадрин (воспитанник ижевского футбола, но доучивавшийся в Татарстане).
Чужие перестановки не удивили ижевского главного тренера Игоря Меньщикова, а о перестановках в своей команде он сказал:
– Мы недоукомплектованы, поэтому приходится новичкам играть там, где это нужно команде. «Нефтехимик» нас ничем не удивил. Мы знали, как соперники будут играть, – они так и играли. Соотношение сил таково, что мы сознательно выбрали защитный вариант, надеясь на быстрые контратаки. Два-три момента у Юрия Пугачева были. Забивать надо! Надеемся, что в основном составе будут выходить те форварды, что начнут забивать мячи. Все-таки до момента удаления нашего защитника в целом игрой я доволен. Пока видно, что Вячеслав Чадов не в оптимальных кондициях. Среди соперников наибольшую опасность представлял Мераби Уридия.
Добавим, что форвард Уридия пришел в «Нефтехимик» из московского «Торпедо». При точных пасах между защитниками Уридия мог убежать от обоих. Вот в течение пяти минут в двух похожих ситуациях его завалили. Второй раз это случилось особенно явно. Два предупреждения с автоматическим удалением на 70-й минуте заработал зенитовец Антон Бочаров. Иначе игрок «Нефтехимика» мог выйти в обоих случаях один на один с вратарем Андреем Голубевым. В скоплении игроков Уридия все-таки смог нанести опасный удар с близкого расстояния, но Голубев отбил мяч. Примерно в трех случаях ижевский вратарь сыграл отлично, в целом тоже был надежен, но совершил очень грубую ошибку на выходе за штрафную площадь. Двое защитников и без него бы разобрались с форвардом гостей, но вратарь подтолкнул обоих своих, и мяч оказался у противника, который затем промахнулся, пытаясь поразить оставленные ворота.
Юрий Уткульбаев сказал, что доволен игрой и результатом в том числе: «Пытались разными способами достичь успеха, но вскрыть плотную оборону не удалось. Упор на фланговые передачи не получился. В концовке матча не хватило свежести, хотя много атаковали. Думаю, обе команды будут в лидерах в турнирной таблице, если будут выдерживать такие же напряженные матчи».
Было не очень приятно, когда вдесятером зенитовцы сбились в обороне к игре «на отбой», а был очень нужен первый пас для перехода в контратаку.
В ходе этого матча болельщики шутили и по поводу другой ижевской команды - «Делин». Мол, не дай бог, если «Делин» выиграет следующий кубковый матч. Тогда первенство России может остаться без «Сызрани-2003». Соль в том, что руководство кировского «Динамо» очень резко отреагировало на проигрыш 0:3 «Делину». То есть сняло динамовскую команду с первенства России в нашей зоне «Урал-Приволжье» и отправило на первенство Кировской области. Знать бы, что так дело повернется, может быть, «Делин» и обыгрывать динамовцев не стал.
Кубковая результативность
Обе ижевские команды 23 июля на выезде провели кубковые матчи. Эти игры порадовали зрителей результативностью. Правда, не вся она была в пользу ижевчан. «Зенит- Ижевск» выиграл со счетом 3:1 в городе Аша (Челябинская область) у «Металлурга». Кстати, и в этой встрече основное время матча завершилось вничью - 1:1. Причем «Металлург» отличился первым, и на перерыв команда ушла при счете 1:0. Мяч забил Ростислав Гриценко. Новой сенсации не случилось. Зенитовцы собрались с силами и реализовали свое преимущество в мастерстве. Сравнял счет на 60-й минуте Александр Теняев, на 93-й минуте Василий Панев точно исполнил 11-метровый штрафной удар, напомнив о том, что несколько лет назад он в ижевской команде был «штатным пенальтистом», а на 101-й минуте третий мяч забил Юрий Пугачев. В следующей стадии борьбы за Кубок России соперниками зенитовцев станет «Сокол» (Саратов).
Выбыл из розыгрыша Кубка России ижевский «Делин». Тоже преимущество в мастерстве и еще фактор своего поля позволили «Сызрани-2003» выиграть у «Делина» со счетом 4:2. Эту игру посмотрели 1800 зрителей. Фанаты клуба «Сызрань-2003» отдали дань памяти клубу «Динамо» (Киров). Это был один из настраивающих моментов, чтобы сызранские футболисты не расслаблялись в противоборстве с «Делином». Команды быстро обменялись забитыми мячами. У ижевчан отличился Алексей Яшкин. Интрига в матче могла исчезнуть на 33-й минуте, когда Василий Березун реализовал пенальти, и счет стал 2:1 в пользу сызранцев. Но напористость игроков «Делина» привела к тому, что Сергей Никулов, открывший счет в этом матче, умудрился еще на 65-й минуте поразить собственные ворота – 2:2 Но затем Евгений Андреев и Руслан Галиакберов сумели забить мячи в ворота ижевчан. «Делин» уступил, но выглядел достойно.
Фото: zenit-izhevsk.ru
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