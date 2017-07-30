Земляки на пьедестале Чемпионом России на дистанции 30 километров в маунтинбайке (горном велосипеде) стал представитель Иже...

Образцовый по футболу В республике появится концепция развития детского футбола, которая станет примером для других регионо...

В Удмуртии открыта регистрация на «Забег добрых дел» Он пройдет третьего сентября в Ижевске. Его цель – помочь детям, страдающим тяжелым кожным заболевани...