На месте садовых некоммерческих товариществ «Металлург-3» и «Металлург-4» появится новый жилой микрорайон. Проект планировки территории, ограниченной улицами 50 лет ВЛКСМ, Фруктовой, ЛЭП и руслом реки Подборенка, утвердили на очередном заседании Президиума Правительства Удмуртской Республики.
Общая площадь проектируемой территории составляет около 70 гектаров, жилого фонда – 270 тысяч кв. метров для проживания 9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Александр Кисляков, инициатором подготовки документации по планировке территории выступило общество с ограниченной ответственностью «Инком-Капитал».
В микрорайоне предусматривается строительство 10- и 14-этажных многофункциональных жилых комплексов, включающих в себя многоэтажные застройки и встроено-пристроенные объекты с учреждениями социального обслуживания и коммерческого назначения, а также подземные автостоянки. Планируется строительство двух детских садов на 240 и 150 мест, общеобразовательной школы на 900 мест, стадиона, церкви.
Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам 50 лет ВЛКСМ, Фруктовая, Школьная, а также по новому участку, соединяющему улицу Фруктовую с улицей Удмуртской, которая свяжет новый микрорайон с Октябрьским районом. Улицу Фруктовую расширят до нормативного значения в 9 метров. Изменится направленность движения по ней с одностороннего на двустороннее.
Теплоснабжение жилых домов предусматривается от автономных крышных котельных. Тепловая мощность каждой из них не превышает 3,0 МВт. Теплоснабжение детского дошкольного сооружения, школы и церкви предусматривается от блочно-модульной котельной. В качестве топлива будет использоваться природный газ.
Реализация проекта застройки будет осуществляться в два этапа. На первом этапе на южной части территории планируется строительство девяти многофункциональных жилых комплексов, детского сада на 240 мест, школы и православной церкви с необходимыми инженерными сетями, сооружениями, парковками, внутриквартальными проездами. На втором этапе на северной части территории за три года должны построить ещё пять многофункциональных жилых комплексов, встроенный детский сад на 150 мест, участок городской улицы (соединение Фруктовой и Удмуртской) с необходимыми инженерными сетями, сооружениями и внутриквартальными проездами.
Также планируется устройство набережной вдоль прибрежной полосы, прогулочных зон и зон отдыха.
Фото: gazeta-kuzminki.ru
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