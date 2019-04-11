Совет Федерации одобрил Закон об усилении контроля над расходованием средств материнского капитала в том случае, если эти средства направляются на улучшение жилищных условий. Новый закон вступил в силу 29 марта 2019 года.
Некредитные структуры, не подконтрольные Банку России и госорганам, исключаются из числа организаций, предоставляющих займы, гасить которые можно посредством материнского капитала. Сейчас такие организации дают займы по более высокой процентной ставке.
В то же время закон позволяет использовать средства материнского капитала для погашения займов, взятых в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Заявление об использовании маткапитала для приобретения жилья может быть не удовлетворено, если это жильё признано аварийным или если сам многоквартирный дом подлежит сносу или реконструкции.
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