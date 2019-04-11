Главная » Экономика » Новый закон – о материнском капитале

Новый закон – о материнском капитале

8 апреля
0

С 29 марта становятся жёстче требования к использованию средств, которые принёс в семью второй (последующий) ребёнок

Baby feet 847824 960 720 Новый закон – о материнском капитале

Совет Федерации одобрил Закон об усилении контроля над расходованием средств материнского капитала в том случае, если эти средства направляются на улучшение жилищных условий. Новый закон вступил в силу 29 марта 2019 года.

Некредитные структуры, не подконтрольные Банку России и госорганам, исключаются из числа организаций, предоставляющих займы, гасить которые можно посредством материнского капитала. Сейчас такие организации дают займы по более высокой процентной ставке.

В то же время закон позволяет использовать средства материнского капитала для погашения займов, взятых в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Заявление об использовании маткапитала для приобретения жилья может быть не удовлетворено, если это жильё признано аварийным или если сам многоквартирный дом подлежит сносу или реконструкции.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Будем строить!
10 апреля
2019 год станет по-настоящему прорывным для строительного комплекса Удмуртии ...
Удмуртия подтвердила лидерство в организации государственных и муниципальных закупок
9 апреля
**Объявлены итоги рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерац...
Развитие сельского хозяйства обсудят на межрегиональном экономическом агрофоруме
2 апреля
Он пройдет в столице Удмуртии с 9 по 11 апреля...
В реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включат завод растительных масел
1 апреля
**Реализация проекта может дать городу более 500 млн рублей инвестиций, а также около 80 рабочих мест...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо