2019 год станет по-настоящему прорывным для строительного комплекса Удмуртии ...

Он пройдет в столице Удмуртии с 9 по 11 апреля...

**Реализация проекта может дать городу более 500 млн рублей инвестиций, а также около 80 рабочих мест...