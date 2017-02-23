Новым ректором Глазовского педагогического института впервые за всю историю этого вуза стала женщина.
Выборы ректора ГГПИ им. В.Г. Короленко состоялись 17 февраля. По результатам тайного голосования наибольшим количеством голосов ректором ГГПИ со сроком полномочий на 5 лет выбрали Янину Александровну Чиговскую-Назарову. На эту должность также претендовал еще один кандидат - Данилов Олег Евгеньевич, начальник Центра информатизации и грантовой деятельности.
Стоит отметить, что конференция по выборам ректора – важный, но не завершающий этап. Впереди - приказ Министерства образования и науки РФ о назначении на должность ректора и подписание трудового контракта.
Новый ректор пединститута Янина Чиговская рассказала о ближайших планах и задачах, которые она ставит перед собой и педагогическим коллективом:
– Сегодня основные направления государственной образовательной политики для вуза – это многоуровневое образование, компетентностный подход, финансовая состоятельность вуза, экономический эффект научных разработок. Их выполнение – это руководство к действию, продиктованное требованиями современного общества.
Стратегической задачей вуза считаю укрепление позиций ГГПИ как современного центра педагогического образования в Удмуртской Республике с развитой инновационной, образовательно-культурной инфраструктурой, осуществляющего качественную подготовку выпускников к конкурентноспособной профессиональной деятельности с необходимыми для этого компетенциями.
Янина Александровна отметила, что ГГПИ остается одним из последних «маленьких» институтов России, при этом входит в число 60-ти лучших вузов страны по итогам независимой общественной экспертизы.
– Нашему институту требуется дальнейшая модернизация, чтобы достойно отвечать на вызовы времени, - подчеркнула ректор. - Успешная реализация стратегических приоритетов может быть достигнута только при консолидации усилий всего коллектива, понимания личной ответственности, активного участия каждого преподавателя, сотрудника института. Наша самая основная миссия – образовательная. Главная функция во все времена оставалась неизменной – учить, давать знания, готовить учительские кадры для Удмуртской Республики и России.
В течение 26 лет работы в вузе своей миссией я считала служение педагогическому образованию, и в дальнейшем обещаю придерживаться этой позиции.
Справка:
Янина Чиговская-Назарова родилась в г. Джанкое Крымской области в семье профессионального военного.
В 1989 г. окончила ГГПИ, получив диплом с отличием. В 1990 г. стала председателем профкома студентов и аспирантов ГГПИ.
В 1997 г. поступила в аспирантуру Пермского государственного университета и успешно защитила диссертацию, став кандидатом филологических наук.
В 2003 г. была избрана депутатом Глазовской городской Думы третьего созыва, в 2005 году - депутатом четвёртого созыва, в 2010 году - депутатом пятого созыва.
В 2004 году была назначена на должность проректора по воспитательной и социальной работе ГГПИ.
С ноября 2014 г. исполняла обязанности ректора Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко. Председатель регионального отделения Всероссийской Ассоциации учителей русского языка и литературы.
Председатель постоянной комиссии Глазовской городской Думы по образованию, науке, культуре, спорту, делам молодежи и национальной политике. Член фракции ВПП «Единая Россия» в Глазовской городской Думе шестого созыва.
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