Константин Коньков, заместитель министра социальной политики и труда УР, сообщил: в мире от 10 до 15 процентов жителей имеют инвалидность. Их права не должны быть ущемлены.
Интересы детей защитит ВОРДИ
До последних лет в России недостаточно внимания уделялось абилитации – развитию способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Акцент делался на реабилитации – восстановлении утраченных функций, но ребёнок, родившийся с патологией, нуждается прежде всего именно в абилитации, в формировании функций. И чем раньше это начнётся, тем лучше. 7 апреля в нашей стране учреждена ВОРДИ – Всероссийская организация родителей детей–инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. ВОРДИ консолидировала усилия многих общественных организаций, которые и раньше представляли интересы детей–инвалидов. В совет ВОРДИ на учредительном съезде избран Игорь Безруких, председатель совета Ассоциации родителей детей–инвалидов Удмуртской Республики, руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей–инвалидов (ВОРДИ). Игорь Геннадьевич убеждён: в России и сейчас выделяются немалые деньги на детей–инвалидов (в 2017 году на форуме Общероссийского народного фронта прозвучало, что на детей–инвалидов расходуется 500 миллиардов рублей в год – с учётом пенсий, лечения, абилитации и реабилитации), но использовать эти средства надо более эффективно. Региональное отделение ВОРДИ в Удмуртской Республике строит работу в контакте с всероссийской организацией и проводит политику, начатую ещё Координационным советом по делам детей–инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности при Общественной палате РФ. Кстати, этот координационный совет инициировал несколько значимых социальных проектов, в том числе проект ранней помощи детям–инвалидам.
Концепция ранней помощи, то есть помощи детям от рождения до трёх лет, была поддержана в августе 2016 года. В 2017 году Пермский край и Свердловская область начали реализовывать пилотный проект. На это им было выделено по 600 миллионов рублей. Осуществить проект они должны в течение двух лет.
Ранняя помощь появится и в других областях и республиках, в том числе в Удмуртии.
Определены базовые учреждения
Константин Коньков сообщил: служба ранней помощи детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья уже формируется – как в соответствии с постановлениями Правительства РФ, так и по гранту Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Четыре базовых учреждения по ранней помощи в сфере социального обслуживания определены и формируются. Это реабилитационные центры в Ижевске, Глазове, Воткинске и Можге. В последующем планируется создать межрайонные центры ранней помощи.
В рамках программы «Доступная среда» пройдёт обучение. Занятия проведут специалисты Института ранней помощи, они приедут из Санкт–Петербурга.
Служба ранней помощи должна быть создана и в здравоохранении, и в образовании. Пока ещё есть некоторый организационно–управленческий разрыв, его надо устранить. Необходимо наладить тесное межведомственное взаимодействие. На встрече прозвучало предложение: создать коллегиальный орган, в котором бы решались вопросы ранней помощи по всем направлениям. Пришёл отец ребёнка за советом, и ему тут же объяснили, где малышу предоставят помощь.
Эти дети просто лежат
Анна Александрова, председатель совета регионального общественного движения УР в поддержку семей с паллиативными пациентами «Хоспис. Удмуртия», поинтересовалась, на какие цели будут потрачены 48 миллионов рублей, выделенные Минздраву УР федерацией, и выступила против создания палаты интенсивной терапии в «Нейроне» за счёт площадей отделения «детский хоспис». По информации Игоря Безруких, в Удмуртии более 500 детей–паллиативных больных сейчас просто лежат в кровати. Между тем задача паллиативной помощи – обеспечить качество жизни в конце жизни этих детей. Всё ли для этого делается? Игорь Геннадьевич посоветовал представителю Минздрава УР и другим специалистам поработать один день в хосписе волонтёрами. Это позволит ещё сильнее почувствовать, в чём нуждаются такие дети.
При Минздраве Удмуртской Республики есть общественный совет, но представителей интересов детей–инвалидов в нём нет…
Пока – на «дружественных началах»
Елена Ярышкина, инициатор объединения родителей детей с аутизмом, призналась: раннюю помощь таким детям пытаемся организовать сами, на «дружественных началах». Она и её единомышленники идут на ощупь, но, раз в Удмуртии формируется институт ранней помощи, они хотели бы в этом участвовать.
Елена Сорокина, представитель сообщества родителей детей с нарушением слуха и кохлеарными имплантами, тоже выступила в поддержку ранней помощи. Государство тратит немалые деньги на кохлеарную имплантацию детей, но после этого требуется ранняя помощь, а её, по существу, нет. Что же родителям делать – регион менять? Елена Сорокина поинтересовалась, сохранится ли в детском саду № 186 группа раннего развития (с двух лет), в которую ходят глухие и слабослышащие дети. Нужна именно ранняя помощь. Некоторые слабослышащие дети без этого даже говорить не научатся. В ответ услышала: однозначно, упразднения такой группы не будет. И всё же некоторые вопросы остались. Уже после встречи в Минсоцполитики УР общественники пояснили: группа для двухлетних детей была, но её почему–то решили преобразовать в группу для детей с двух до четырёх лет. Но каково же быть вместе столь разным по возрасту детям?!
Поддержав Елену Сорокину, Игорь Безруких показал остроту проблемы:
– Кохлеарная имплантация обходится государству в 1,8 миллиона рублей (имеется в виду операция на одном ухе). Но если в дальнейшем специалисты не будут заниматься с таким ребёнком, то и эффекта от имплантации не будет. Как можно это не учитывать?! Представитель сферы дошкольного образования на встрече с родителями детей–инвалидов упомянула инклюзивное образование, поделилась мечтой – на базе детского сада № 186 создать консультационный центр для педагогов Ижевска и республики – как раз по работе с детьми с кохлеарными имплантациями. Под эту мечту требуются деньги, а в бюджете их нет…
14 мая Игорь Безруких дополнительно сообщил: «В группу детей с двух до четырёх лет сейчас набирают только детей с кохлеарными имплантами. Остальным отказывают. Получается, что дошкольное образование нас обмануло. Как минимум 12 детей будут сидеть дома! Это противоречит и федеральному законодательству, и региональной программе ранней помощи».
Не все хотят учиться только дома
Не каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок учился только дома. Нужна социализация. Но директор одной из школ словно этого не понимает. «Зачем, – говорит, – ребёнку ходить в школу, если он обучается на дому?». Переубедить этого директора трудно. Очень острый вопрос – нехватка тьюторов. Для ребёнка–аутиста в школе главный человек не педагог, а тьютор. Если помощник проводит ребёнка в столовую, объяснит ему, как пользоваться, например, краном, то тьютор поможет педагогу взаимодействовать с ребёнком, а самого ребёнка научит общаться и с учителями, и с одноклассниками.
Однако тьюторов или нет, или в этой роли выступают родители, что не всегда правильно. Как Министерство образования и науки УР будет решать проблему нехватки тьюторов?
– Не идут педагоги на должность тьютора, – констатировала представитель сферы образования.
– А тогда вопрос – почему не идут? – настаивала на пояснении общественница. – Может быть, молодых надо мотивировать?
– Приходят студенты, отработают один–два месяца и уходят, – ответ прозвучал пессимистично.
А Ксения Кровко, представитель «Солнечного мира», регионального общественного движения в Удмуртской Республике в поддержку людей с синдромом Дауна и их семей, член регионального отделения ВОРДИ, выход видит:
– Мы готовы обучить тьюторов. В рамках всероссийской организации накоплен опыт. Готовы его перенять, внедрить и потом создать сеть ресурсных классов, но нам нужна площадка. Хорошо, если она будет в ижевской школе № 63 или в какой–то другой школе.
Не на все вопросы ответы были получены сразу, и Константин Коньков предложил обсудить их на рабочих совещаниях в профильных министерствах и ведомствах, что было одобрено.
11 мая Игорь Безруких вместе с другими членами совета ВОРДИ встретился уже с российским министром – министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным. Максим Анатольевич признал ВОРДИ полноценным партнёром по решению проблем детей и взрослых с инвалидностью. Эта организация будет давать экспертные заключения по социальным программам.
Российский министр не скрывал: в регионах ещё не в полной мере исполняются федеральные решения. Нужен более жёсткий контроль, который – министр в этом уверен – смогут наладить ВОРДИ и её региональные отделения.
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