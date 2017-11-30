Неправомерно
Предприимчивые граждание, предлагающие услуги по замене счетчика, законность притязаний объясняют наличием доверенности, которая дает разрешение на выполнение данных видов работ. После замены приборы пломбируют «временными» пломбами. В действительности «временные» пломбы никакого правового статуса не имеют, а при обнаружении нового неопломбированного счетчика представителями энергосбытовой или электросетевой компании в отношении потребителя будет составлен акт о безучетном потреблении. Расчет потребленной электроэнергии будет выполнен с повышающим коэффициентом – сумма может составить до нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому не следует торопиться соглашаться на первое предложение, а лучше все хорошенько обдумать и уточнить необходимость замены прибора учета и стоимость оказываемой услуги. Сделать это можно в своем РЭСе или отделении энергосбытовой компании.
К кому обращаться?
Для замены прибора и ввода его в эксплуатацию потребителю необходимо направить письменную заявку в энергосбытовую или электросетевую организацию о необходимости снятия показаний, осмотра состояния и схемы подключения оборудования до демонтажа, либо известить исполнителя коммунальных услуг о предстоящей замене (демонтаже и монтаже прибора учета) и подать заявку на ввод в эксплуатацию.
После установки счетчика необходимо проверить работу цепей учета, опломбировать прибор специальной пломбой и передать информацию об узле учета в энергосбытовую компанию.
Замена прибора необходима в следующих случаях:
• при истечении межповерочного интервала приборов учета электроэнергии, класса точности 2,5;
• при механических повреждениях корпуса (наличие отверстий, разбито или отклеено стекло и т.п.);
• если световой индикатор не мигает;
• если при полностью отключенной нагрузке световой индикатор мигает;
•при истечении установленного заводом-изготовителем срока эксплуатации прибора учета.
Напоминаем, уточнить, нуждается ли ваш прибор учета электроэнергии в замене, можно по телефону горячей линии МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, а также в офисах пунктов и центров обслуживания клиентов филиала «Удмуртэнерго».
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