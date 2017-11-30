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Новый прибор учета: как не просчитаться? В Удмуртии участились случаи, когда замена счетчика приводит потребителя к дополнительным расходам

30 ноября
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Неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками некоего ООО со словом «энерго» в названии, ссылаются на необходимость замены прибора учета электроэнергии и убеждают граждан приобрести оборудование у них. Впоследствии выясняется, что замена счетчика влечет за собой штрафные санкции для потребителя. Когда все-таки нужно менять приборы, и к кому с этим обращаться?

%d1%82%d0%bf 7250 Новый прибор учета: как не просчитаться? В Удмуртии участились случаи, когда замена счетчика приводит потребителя к дополнительным расходам

Неправомерно

Предприимчивые граждание, предлагающие услуги по замене счетчика, законность притязаний объясняют наличием доверенности, которая дает разрешение на выполнение данных видов работ. После замены приборы пломбируют «временными» пломбами. В действительности «временные» пломбы никакого правового статуса не имеют, а при обнаружении нового неопломбированного счетчика представителями энергосбытовой или электросетевой компании в отношении потребителя будет составлен акт о безучетном потреблении. Расчет потребленной электроэнергии будет выполнен с повышающим коэффициентом – сумма может составить до нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому не следует торопиться соглашаться на первое предложение, а лучше все хорошенько обдумать и уточнить необходимость замены прибора учета и стоимость оказываемой услуги. Сделать это можно в своем РЭСе или отделении энергосбытовой компании.

К кому обращаться?

Для замены прибора и ввода его в эксплуатацию потребителю необходимо направить письменную заявку в энергосбытовую или электросетевую организацию о необходимости снятия показаний, осмотра состояния и схемы подключения оборудования до демонтажа, либо известить исполнителя коммунальных услуг о предстоящей замене (демонтаже и монтаже прибора учета) и подать заявку на ввод в эксплуатацию.

После установки счетчика необходимо проверить работу цепей учета, опломбировать прибор специальной пломбой и передать информацию об узле учета в энергосбытовую компанию.

Замена прибора необходима в следующих случаях:

• при истечении межповерочного интервала приборов учета электроэнергии, класса точности 2,5;

• при механических повреждениях корпуса (наличие отверстий, разбито или отклеено стекло и т.п.);

• если световой индикатор не мигает;

• если при полностью отключенной нагрузке световой индикатор мигает;

•при истечении установленного заводом-изготовителем срока эксплуатации прибора учета.

Напоминаем, уточнить, нуждается ли ваш прибор учета электроэнергии в замене, можно по телефону горячей линии МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, а также в офисах пунктов и центров обслуживания клиентов филиала «Удмуртэнерго».

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