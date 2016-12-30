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Новый лидер удмуртских «справедливороссов» рассказал о планах по развитию партии в регионе и предвыборной стратегии

30 декабря
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В понедельник, 26 декабря, в столице Удмуртии прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия», на которой был избран новый председатель совета. Им стал руководитель депутатского объединения «Справедливая Россия» в Госсовете Удмуртии, доктор медицинских наук, профессор Фарид Юнусов. Его кандидатура была рекомендована президиумом Центрального совета партии.

На встрече с журналистами Фарид Юнусов подчеркнул, что на конференции был избран новый состав Совета регионального отделения партии, который обновился на две трети. При этом треть избранных членов руководящего органа - молодые члены партии.

– Это энергичные и активные люди, которые могут многое сделать для развития партии, для жителей республики, - подчеркнул Фарид Анасович.

Сегодня справедливороссы планируют укрепить свои позиции, в первую очередь, за счет усиления местных отделений, активизации сотрудничества с общественными организациями, в том числе и молодежными, а также выполнения намеченной программы по законотворческой деятельности. Лидер республиканского отделения уверен, что эта работа послужит улучшению жизни населения республики.

– Главная задача нашей партии, – сказал он, - это внимание к нуждам каждого человека, который приходит к нам за помощью. По опыту работы депутатского объединения в Государственном Совете республики Фарид Юнусов укреплён в уверенности, что выработка справедливых, социально ориентированных законов прежде всего направлена на улучшение жизни населения Удмуртии. Она основана, прежде всего, на том, что и в Конституции РФ, и Конституции УР признается, что высшей ценностью государства является человек.

И поэтому в законотворческой работе объединения, отметил Фарид Юнусов, - основное место занимает разработка базовых республиканских законов о здравоохранении, о реабилитации инвалидов, о создании в Удмуртии геронтологической службы, о запрете платных медицинских услуг в государственных учреждениях. Объединение будет инициировать и ряд поправок в федеральное законодательство, которые расширят полномочия муниципальных образований в области здравоохранения, а также права граждан по получению медицинских услуг. Отдельной темой останется работа по запрету деятельности коммерческих страховых медицинских компаний как ненужных посредников в системе финансирования отрасли здравоохранения.

Журналистов интересовали и планы регионального отделения на предстоящую выборную кампанию в Государственный Совет УР.

– Несомненно, главное политическое событие 2017 года, к которому мы готовимся, это выборы в Госсовет Удмуртии. Сегодня мы не хотим говорить о процентах, позициях и рейтингах, к которым мы будем стремиться. Главная цель в ходе предвыборной кампании - донести наши взгляды, основанные на социал-демократии, до жителей республики. В результате нашей деятельности как можно больше людей должны получить реальную помощь. И я думаю, что именно это будет залогом успеха на выборах в Госсовет. Именно те люди, которые поверили и поддерживают нашу партию и нашу деятельность, которые видят практические результаты нашей работы, как раз и станут нашими избирателями и поддержат нас, - сказал Фарид Анасович.

При этом он подчеркнул, что эффективным инструментом в этой деятельности партии на территории Удмуртии стал Центр защиты прав граждан.

– В нашем центре мы оказываем населению не только юридическую поддержку, но и социальную помощь. Здесь можно получить консультации по вопросам ЖКХ, оказанию медицинских услуг, прохождению медико-социальной экспертизы и многим другим проблемам, с которыми приходит сюда человек, иногда с последней надеждой. Кроме того, наша партия большое внимание уделяет разработке методической литературы для населения по реализации своих основных социальных прав. Практически каждому, кто обратится к нам, мы предложим инструкцию, как защитить себя, как добиться соблюдения своих прав, - отметил Фарид Юнусов.

Фото: Д.Модзелевский

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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