Региональный бюджет финансирует текущее содержание домов культуры, ремонт кровли и оконных конструкций. В 2017 году помощь республики получил знаковый для Граховского района культурный объект – Резиденция Бабы-яги.
По словам его руководителя Андрея Канишина, на выделенный из республиканской казны миллион рублей удалось сшить новые костюмы, купить инструменты и аудиоаппаратуру, отремонтировать здание резиденции и установить пожарную сигнализацию. А еще приобрести инструменты для мастеров, которые изготавливают сувениры. Андрей Канишин говорит, что они планируют увеличить количество и ассортимент сувенирных изделий, чтобы затем продавать их за пределами Удмуртии. Граховскую Бабу-ягу давно полюбили жители соседних регионов. Туристы из Пермского края, Башкирии, Татарстана – частые гости на этой земле. А в прошлом году, говорят, здесь даже англичане, китайцы и японцы побывали.
Такая популярность нашей Бабы-яги не может не радовать, ведь туризм – залог процветания экономики. Но пока об увеличении количества туристов здесь говорят с осторожностью. Если в 2014 году Резиденцию Бабы-яги посетили почти 11 тысяч туристов, то в последние годы всего 3-4 тысячи. Виной снижения количества туристов стала дорога, по которой в межсезонье не могут проехать большие автобусы.
– В прошлом году мы потеряли примерно 30-40 процентов от общего потока туристов, – рассказывает Андрей Канишин. – Были случаи, когда автобусы разворачивались, потому что не могли проехать. 11 километров бездорожья – большое испытание для нас.
Андрей Канишин надеется, что республиканские власти обратят внимание на проблемную дорогу и помогут привести ее в порядок. Это, по его мнению, позволит увеличить поток туристов. Тем более что теперь возможностей удивлять и радовать гостей у Резиденции Бабы-яги стало больше.
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