В начале декабря запустили новый «Интерактивный портал Государственной службы занятости Удмуртской Республики». Интерфейс портала очень удобен и понятен для пользователей, сообщает пресс-служба ведомства.
Для получения услуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться на портале и воспользоваться сервисами личного кабинета. Интерактивный портал доступен по адресу – http://szan.mintrud18.ru.
Портал предоставляет гражданам возможность получения госуслуг в электронном виде (информирование о ситуации на рынке труда, содействие в поиске подходящей работы, организация общественных работ и временного трудоустройства, профориентации и профобучения и др.).
Кроме того, пользователи могут получить информацию о социальных выплатах, разместить резюме, записаться на прием к специалисту службы занятости. По запросу пользователя отображается перечень актуальных вакансий, подробная информация о вакансии и об организации - работодателе, включая ее расположение на карте. Также пользователи имеют доступ к специализированным базам данных (вакансии для инвалидов, вакансии с предоставлением жилья), различным тематическим информационным блокам.
Работодателям предоставляется возможность получения государственной услуги по подбору работников, передачи в центр занятости предусмотренной законодательством информации в электронном виде. Кроме того работодатели могут полностью перейти на электронное взаимодействие со службой занятости, используя сервисы «Личного кабинета работодателя».
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