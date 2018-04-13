Поиск резервов роста
Главной задачей форума можно назвать поиск резервов развития молочного животноводства России и Удмуртии. Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов отметил позитивную тенденцию прироста валового производства молока в стране в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах – ежегодно в среднем на 500 тысяч тонн.
– Безусловно, нас это устраивает, – отметил Харон Адиевич, – однако мы могли бы увеличить прирост не менее чем на 700 тысяч тонн в год за счёт интенсификации отрасли, технологий, генетики и организационных моментов и, конечно же, управления стадом. В России, по словам спикера, удалось остановить спад численности животных, и в сельхозорганизациях поголовье остаётся на уровне 2,8 миллиона голов. Прирост поголовья отмечается в фермерских хозяйствах, причём одновременно здесь повышается использование генетического потенциала,
– К глубокому сожалению, – отметил Амерханов, – в личных подворьях происходит снижение как производства молока, так и численности скота.
Кроме того, в прошлом году в 52 субъектах федерации поголовье снизилось на 85 тысяч голов, соответственно на 330 тысяч тонн снизилось производство молока. Если бы этого не произошло, прирост в прошлом году составил бы не 500, а 800 тысяч тонн. При этом Харон Адиевич отметил, что в Удмуртии маточное поголовье не только сохранилось, но и приросло, и поблагодарил животноводов за это. Харон Амерханов привёл такой факт: Удмуртская Республика – один из пяти регионов Приволжского федерального округа, перешагнувший уровень 1990 года по объёмам производства молока в год. Если в 1990–м регион произвёл 665 тысяч тонн молока, то в 2017–м – 757 тысяч, при этом почти вдвое сократилось поголовье животных во всех категориях хозяйств.
– Это значит, – подчеркнул Харон Адиевич, – что рост объёмов производства был достигнут главным образом за счёт роста продуктивности животных. Если было бы сохранено поголовье, рост объёмов стал более существенным.
И здесь нужно отметить, что для Удмуртии это реальный резерв для роста. Регион имеет передовые показатели по производству стада. Если в целом по России выход телят на сто коров составляет 76–77 процентов, в Удмуртии – 80–81.
Кстати, в России сформирована «дорожная карта», согласно которой к 2021 году предстоит достичь уровня воспроизводства стада в 79–80 телят на сто коров и к 2020 году добиться продуктивности коров в 6700 килограммов на одну фуражную корову в год. К 2020 году планируется увеличить не менее чем на 25 тысяч голов стада сельхозорганизаций и довести удельный вес племенного поголовья не менее чем до 15 процентов вместо сегодняшних 12–13 процентов.
– Можно сказать, – сообщил заместитель министра, – что за счёт этих резервов мы сможем спокойно производить дополнительно 2044 тысячи тонн молока. Кроме того, при достижении в товарных стадах уровня продуктивности племенных могли бы дополнительно получить 107 300 тонн молока.
В Удмуртии тоже есть резервы для роста. К примеру, регион занимает третье место в России по объёму производства молока в сутки, по реализации – шестое, а по суточному надою – 21–е.
Корма: резервы есть
О резервах развития молочного животноводства Удмуртии рассказал и директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Пётр Чекмарёв.
Речь идёт, конечно, о кормлении, поскольку всем известно, что «молоко у коровы на языке». Заготовка грубых и сочных кормов в республике составляет всего половину от потребности. В регионе низкая урожайность зерновых. По мнению Чекмарёва, она должна достигать 20 центнеров с гектара, сегодня она на уровне 15–16 центнеров. Поэтому большое количество зерна завозится из–за пределов Удмуртии. А всё дело в том, что минеральных удобрений вносится всего 20 килограммов в действующем веществе на гектар пашни. В России вносится 35 килограммов, а по нормам нужно все 80 килограммов удобрений в действующем веществе на гектар пашни. Ещё одна причина – обеспеченность техникой. В Удмуртии на гектар пашни приходится всего одна лошадиная сила, в России – полторы, а в развитых странах Запада – до пяти лошадиных сил на гектар.
Кроме того, в Удмуртии на сегодня 230 тысяч гектаров земли заброшены и не обрабатываются. Это тоже очень большой резерв для производства кормов. Но для обработки земли тоже нужна техника, а её не хватает. В результате в Удмуртии сегодня на одну условную голову приходится 14,3 центнера кормовых единиц при норме 26.
Импортозамещение помогло
Развитие молочного животноводства, увеличение объёмов производства молока невозможно без расширения рынков сбыта. Эту тему поднял исполнительный директор Союзмолока Артём Белов.
– Последние несколько лет, до нынешнего падения цен на молоко, были очень благоприятными для молочной отрасли, – рассказал Артём Сергеевич. – Доходность производства сырого молока составляла 20–25 процентов. Особенно в 2016–2017 годах. Это позволило очень серьёзно прирастить производство товарного молока. Плюс 10 процентов, а это порядка 2 миллионов тонн за 3–4 года. Таких цифр не было, по крайней мере, с 1990 года. Выигрывали не только животноводы, но и переработчики. И это связано как раз с импортозамещением. По сырам и сырным продуктам темпы роста достигали 10–20 процентов. Именно импортозамещение является одним из резервов расширения рынков сбыта молока и молочной продукции. Сегодня Минсельхоз России выстраивает отношения с Белоруссией после товарной интервенции сухого молока. А это 80 процентов молочного импорта России.
Другая возможность – экспорт.
– В настоящий момент молочной продукции из Российской Федерации вывозится примерно на 300 миллионов долларов, – сообщил Артём Белов. – И это далеко не предел. Потому что мы понимаем, что с открытием рынков Юго–Восточной Азии, Китая и Ближнего Востока мы можем кратно увеличить объёмы этих поставок.
Для Удмуртии есть ещё один ресурс расширения рынков своей молочной продукции. Соседние регионы – Свердловская, Самарская и Челябинская области испытывают серьёзный дефицит по молоку.
– Мы считаем, что достижение в ближайшие десять лет миллиона тонн товарного молока и его переработка, а это подразумевает прирост производства примерно в три–четыре процента в год, может быть хорошей и реалистичной целью, – подчеркнул руководитель Союзмолока.
Молочная концепция Удмуртии
На форуме одним из самых значимых для нашего региона событий стала презентация Концепции стратегического развития молочной отрасли Удмуртской Республики, которую представила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова. Основные этапы развития молочной индустрии Удмуртии определены, работа будет сконцентрирована в четырёх приоритетных направлениях.
Первое. Работа с рынком по увеличению объёмов производства сырого молока высшего сорта до 90 процентов; исключение с рынка фальсификата; развитие и расширение потенциала экспорта молока и молочных продуктов.
Второе. Рост технологического уровня молочного производства. Это будет достигаться проведением аудита и консалтинга молочных ферм, внедрением современных программ управления стадом и системы учёта животных, улучшением кормовой базы отрасли. Третье. Внедрение современных прорывных технологий. А фундаментальной основой для перехода на новый инновационный путь развития должна стать высокопродуктивная генетика и улучшение качества маточного поголовья. Зоотехникам–селекционерам крайне важно осваивать передовые зарубежные геномные технологии, ведь именно за ними будущее животноводства. Четвёртое. Реализация всех возможных инструментов госрегулирования: прямая поддержка произведённой продукции, стимулирование инвестиций с помощью льготного кредитования, возмещение затрат на производство, налоговое льготирование, организация контроля за качеством продукции в учреждениях социальной сферы и торговых сетях, создание кооперативных объединений, санация экономически слабых сельхозпредприятий и так далее. Как показал анализ, в состоянии немедленной «перезагрузки» находятся 15 процентов хозяйств. Рассматривается вопрос открытия ещё одного крупного молокоперерабатывающего завода производительностью до тысячи тонн молока в сутки.
Все эти структурные изменения в конечном итоге должны позволить достичь социально–экономического развития сельских территорий – важно, чтобы реализация мероприятий обеспечила работникам АПК стабильный и достойный доход и удовлетворение условиями проживания на селе. И второе – это эффективность государственной поддержки. Каждый вложенный рубль бюджетных средств должен привлекать более полутора рублей инвестиций в отрасль, – резюмировала Ольга Абрамова.
Справка «УП»
Молочное скотоводство было и остаётся приоритетным направлением развития регионального АПК. Здесь и в сопряжённых с ним отраслях работают более 320 предприятий, занято свыше 30 тысяч человек, оно даёт более 70 процентов удельной выручки сельхозтоваропроизводителей, а производимая продукция составляет до 15 процентов от оборота розничных сетей. Удмуртия – один из крупнейших в России производителей молока и молочной продукции, валовое производство в 2017 году достигло 756,9 тысячи тонн, это восьмая позиция в российском рейтинге. И третья – по объёмам производства товарного молока в сельхозорганизациях – 639,9 тысячи тонн. При этом получен один из самых высоких уровней прироста – 4,2 процента. Производство молока на душу населения в 2,4 раза выше российского уровня и в 1,5 раза выше уровня ПФО.
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