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Новый электронный сервис Росреестра позволит защитить права и контролировать недвижимость

23 марта
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«Личный кабинет правообладателя» - новый электронный сервис Росреестра, который позволяет просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимости, тем самым минимизировав угрозу мошенничества. В «Личном кабинете» правообладатель сможет сразу увидеть информацию о принадлежащих ему объектах, находящихся в разных регионах страны, а не только в Удмуртской Республике.

Раздел «Мои объекты» сервиса содержит информацию о недвижимом имуществе пользователя, повторимся, независимо от места проживания собственника, такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях права.

В «Личном кабинете» правообладатель может получить государственные услуги Росреестра – подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также сформировать заявку на предварительную запись, отслеживать статус исполнения государственных услуг. Здесь же, настроив необходимые уведомления, через сервис можно получать sms-сообщения или письма на электронную почту об изменениях характеристик объекта недвижимости, об ограничении (обременении) права, о факте наложения или прекращения ареста на имущество и других происходящих изменениях.

Работа с «Личным кабинетом правообладателя» доступна после регистрации на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей. Список данных организаций в Ижевске и по республике доступен также на портале госуслуг.

Пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике

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