Районный дворец культуры в Кизнере приобрел музыкальные инструменты благодаря федеральному проекту партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». Проект направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и сельских домов культуры.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Удмуртии, народный хор ветеранов «Зори Кизнера» получил долгожданный подарок – баян «Юпитер – 3», стоимостью 300 тысяч рублей. «Мы и представить не могли, что мечта приобрести многотембровый баян, которая зародилась 30 лет назад, сбудется. И вот этим летом эта мечта осуществилась», – делятся радостью хормейстер Михаил Иванович Андреев и аккомпаниатор Дамир Амирович Хабибуллин.
Также благодаря проекту в Кизнере купили сценическую обувь для народного ансамбля народной песни «Задоринка».
Партийный проект исполнил мечту руководителя народного ансамбля гармонистов «Кармыжские соловьи» Аравазь-Пельгинского сельского Дома культуры, Геннадия Алексеевича Бускина. Пять новых гармоней «Куликово поле», общая стоимость которых составила 167 тысяч 500 рублей, стала прекрасным подарком известному коллективу не только в нашей республике, но и за её пределами.
Фото: Министерство культуры и туризма УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.