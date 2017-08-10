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Новый баян за 300 тысяч рублей получил хор ветеранов из Кизнера

10 августа
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Музыкальные инструменты самодеятельные артисты приобрели благодаря партийному проекту «Местный дом культуры»

%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e (1) Новый баян за 300 тысяч рублей получил хор ветеранов из Кизнера

Районный дворец культуры в Кизнере приобрел музыкальные инструменты благодаря федеральному проекту партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». Проект направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и сельских домов культуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Удмуртии, народный хор ветеранов «Зори Кизнера» получил долгожданный подарок – баян «Юпитер – 3», стоимостью 300 тысяч рублей. «Мы и представить не могли, что мечта приобрести многотембровый баян, которая зародилась 30 лет назад, сбудется. И вот этим летом эта мечта осуществилась», – делятся радостью хормейстер Михаил Иванович Андреев и аккомпаниатор Дамир Амирович Хабибуллин.

Также благодаря проекту в Кизнере купили сценическую обувь для народного ансамбля народной песни «Задоринка».

Партийный проект исполнил мечту руководителя народного ансамбля гармонистов «Кармыжские соловьи» Аравазь-Пельгинского сельского Дома культуры, Геннадия Алексеевича Бускина. Пять новых гармоней «Куликово поле», общая стоимость которых составила 167 тысяч 500 рублей, стала прекрасным подарком известному коллективу не только в нашей республике, но и за её пределами.

Фото: Министерство культуры и туризма УР

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