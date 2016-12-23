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Новым заместителем председателя правительства Удмуртии стала Наталья Сударикова

13 декабря
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Депутаты Госсовета согласовали кандидатуру нового зампреда на очередной сессии 13 декабря.

2015 10 27 sessiya mp Новым заместителем председателя правительства Удмуртии стала Наталья Сударикова

13 декабря на очередной сессии Госсовета Удмуртии депутаты согласовали Наталью Сударикову на пост заместителя председателя правительства УР. «За» проголосовали 64 народных избранника из 71, сообщает ИА «Удмуртия».

«Уверен, что Наталья Алексеевна не нуждается в каком-то особом представлении, вы ее все прекрасно знаете. Более 20 лет она проработала в сфере образования, прошла путь от учителя до директора школы… Она зарекомендовала себя как ответственный руководитель…», - представил депутатам будущего зампреда глава республики Александр Соловьев.

До этого назначения Наталья Сударикова работала председателем постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, культуре и молодежной политике. На новом посту она сменит Андрея Кузнецова, которого освободили от должности 1 ноября, и будет курировать социальную сферу.

«Что сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию? Самое золотое - это у нас люди. Общаться с ними надо. И я уверен, что у Натальи Алексеевны это получится. Также взаимодействие с министерством образования России, министерством здравоохранения России - это тоже очень важно. Я думаю, что у нее это тоже должно получиться. Она может общаться с руководителями как профессионал. Очень важно, когда приходишь и проводишь встречи в Москве, подчеркнуть, что ты в курсе дел, что ты владеешь этой ситуацией. Это очень важно», - отметил Александр Соловьев.

СПРАВКА

Наталья Алексеевна Сударикова

Родилась 16 декабря 1954 года.

Окончила Удмуртский государственный университет, специальность – учитель русского языка и литературы, Уральскую академию государственной службы, специальность – государственное и муниципальное управление. Кандидат педагогических наук, доцент.

1977 – 1980 гг. – учитель русского языка и литературы школы № 38 города Ижевска;

1980 – 1982 гг. – методист по пионерской работе Первомайского дома пионеров и школьников города Ижевска;

1982 – 1999 гг. – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор средней школы № 50 города Ижевска;

1999 – 2004 гг. – первый заместитель министра народного образования Удмуртии;

2004 – 2007 гг. – первый заместитель министра образования и науки Удмуртии;

с 2008 г. – председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртии по науке, образованию, культуре и молодежной политике.

Фото: udmgossovet.ru

Метки: Александр Соловьев Госсовет Удмуртия Сударикова Наталья

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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