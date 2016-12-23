В частности, Александр Соловьев прокомментировал поручение президента о создании антибраконьерских гр...

В рамках последней сессии уходящего года Глава республики обратится к депутатам высшего законодательн...

Жители районов приходили к представителям органов власти со своими проблемами и жалобами. Некоторые в...