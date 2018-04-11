Сельское хозяйство
В 2017 году в Дебёсском районе ввели в строй коровник и телятник – каждый рассчитан на 200 голов, также проведена реконструкция фермы на 75 голов. Благодаря новым площадям 11 сельчан получили работу. Но это не всё. Скоро завершится строительство ещё четырёх коровников. Такой рост связан с увеличением объёма инвестиций - в прошлом году на строительство и покупку сельхозтехники было выделено 113 миллионов, для сравнения: в 2016 году эти показатели были меньше на 42 миллиона.
Выгодные вложения
В 2017 году в рамках адресной инвестиционной программы на развитие газораспределительных сетей выделено около 2,4 миллиона рублей. Общая их протяжённость увеличилась на 8,5 км. Также в прошлом году завершилось строительство сетей в деревне Ирым, более 2 миллионов рублей использовано на проектирование объектов в деревнях Варни, Тольён, Лесагурт, Турнес.
Отопительный сезон в прошлом году в районе прошел без нареканий – на подготовку к нему было направлено 1,8 миллионов рублей. В результате отремонтировано 350 метров водопровода и 4 артезианские скважины, приобретены блочные горелки и газовый котел.
Отлично зарекомендовала себя и программа «Формирование комфортной городской среды». За прошлый год благоустроены дворовые территории трёх многоквартирных домов в селе Дебёсы.
Средства были выделены и на образовательную сферу. В 2017 году заменили окна в детском саду в деревне Заречная, создали проект ремонта крыши детского сада в деревне Сюрногурт.
Район ставит перед собой новые цели - до 2020 года реконструировать дорогу «Деревня Зар-Медла – деревня Удмуртский Лем» протяжённостью 6,7 км.
Культурное наследие
Дебёсский район славится своей культурой. Уникальный музей истории Сибирского тракта, расположенный в бывшем здании этапного пункта, знаком многим. Но туристы, да и сами дебёсцы отмечают: «В районе много и других интересных мест!».
Жителям села Дебёсы особенно нравится парк «Чупчиал». Он создан в 2016 году. Мастера из Удмуртии и Мордовии, Беларуси и Дании создали более 20 скульптур из дерева. Их творения – дань национальным традициям и культуре народов. Похвально и то, что парк каждый год обновляется. Например, в 2017 году в «Чупчиале» посадили более 40 яблонь, а на фестивале «Зарни-Ё перепеч, табань но пельнянь!» открыли памятник перепечу. Администрация района понимает, что без вложений культура не будет развиваться. Поэтому в прошлом году был спроектирован сельский культурно-досуговый центр в селе Тыловай на 100 посадочных мест. В 2018 году в планах подать документы на участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Реконструкция стала бы отличным подарком к 90-летию композитора Геннадия Михайловича Корепанова-Камского.
Положительный опыт реставрации культурных центров у района уже есть. В прошлом году благодаря проекту «Местный дом культуры» отремонтировали здание в деревне Сюрногурт; купили два баяна «Тула», инструменты для детского духового оркестра и радиоаппаратуру. Нынче ремонт проведут в доме культуры в деревне Ниж-Пыхта.
Для общества
Одно из приоритетных направлений работы района - социальное проектирование. Молодёжный центр «Вертикаль» выиграл грант «Этапы большого пути» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На его реализацию выделено около 1,7 миллиона рублей.
Дебёсский районный Дом ремёсел выиграл грант в заочном этапе всероссийского конкурса молодёжных проектов. Он направлен на обучение инвалидов декоративно-прикладному искусству.
Район заинтересован в привлечении кадров. В 2017 году за счёт бюджета приобретена квартира для медработника.
Врезка: Ежегодно Дебёсский район участвует в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике». В 2017 году из резервного фонда Главы республики выделено 200 тысяч рублей на ремонт пансиона для пожилых людей в селе Тыловай.
В 2017 году район привлек 858 тыс. рублей инвестиций.
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