17 апреля в городе откроют тактильные барельефы у дома Корешева и у дома Бодалева. В этих зданиях находятся ЗАГС и банк. Барельефы поставят на средства Фонда президентских грантов.
После акции пройдет флешмоб «Остановись, прохожий» в рамках проекта «Город на ощупь». Волонтеры проведут для сарапульцев и гостей города экскурсию по Музейному кварталу, Троицкой улице и Соборной площади.
Проект стартовал в начале года с установки барельефа у здания Администрации Сарапула, которое является памятником архитектуры регионального значения. Затем появились барельефы у храма Ксении Петербургской и у здания Пожарной каланчи. Месяц назад в середине марта был открыт тактильный барельеф у Городской поликлиники №3.Всего в рамках проекта будет установлено 14 тактильных барельефов на исторических зданиях.
Справка
«Город на ощупь» - социальный проект для незрячих людей. Он облегчает доступ инвалидов к культурно-историческим ценностям города и уравнивает возможности незрячих и зрячих людей в восприятии памятников архитектуры и истории Сарапула. Благодаря барельефам невидящие и слабовидящие люди знакомятся с культурными памятниками Сарапула, прикасаясь к рельефным изображениям кончиками пальцев.
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