Главная » Культура » Новые тактильные барельефы продолжают исследовать Сарапул на ощупь

Новые тактильные барельефы продолжают исследовать Сарапул на ощупь

13 апреля
0

Имеющий большое культурное и социальное значение проект «Город на ощупь» продолжается в Сарапуле.

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4 %d0%bd%d0%b0 %d0%be%d1%89%d1%83%d0%bf%d1%8c Новые тактильные барельефы продолжают исследовать Сарапул на ощупь

17 апреля в городе откроют тактильные барельефы у дома Корешева и у дома Бодалева. В этих зданиях находятся ЗАГС и банк. Барельефы поставят на средства Фонда президентских грантов.

После акции пройдет флешмоб «Остановись, прохожий» в рамках проекта «Город на ощупь». Волонтеры проведут для сарапульцев и гостей города экскурсию по Музейному кварталу, Троицкой улице и Соборной площади.

Проект стартовал в начале года с установки барельефа у здания Администрации Сарапула, которое является памятником архитектуры регионального значения. Затем появились барельефы у храма Ксении Петербургской и у здания Пожарной каланчи. Месяц назад в середине марта был открыт тактильный барельеф у Городской поликлиники №3.Всего в рамках проекта будет установлено 14 тактильных барельефов на исторических зданиях.

Справка

«Город на ощупь» - социальный проект для незрячих людей. Он облегчает доступ инвалидов к культурно-историческим ценностям города и уравнивает возможности незрячих и зрячих людей в восприятии памятников архитектуры и истории Сарапула. Благодаря барельефам невидящие и слабовидящие люди знакомятся с культурными памятниками Сарапула, прикасаясь к рельефным изображениям кончиками пальцев.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%8f %d0%97%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0 Анастасия ЗАХАРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Дышать весной, жить музыкой
12 апреля
18 апреля в Ижевске начнётся фестиваль «Дыши весной» (0+) – его уже четвёртый год подряд проводит ДШИ...
В Глазове появится новый современный кинозал
9 апреля
Грант в 5 миллионов рублей от Фонда кино на реконструкцию кинозала выиграл глазовский культурный цент...
Селты получают гранты на творческие проекты
9 апреля
Село Селты получилодва гранта Росмолодежи. Теперь в Селтах появится краеведческий музей и керамическа...
Верующие Сарапула поклонились плащанице ручной работы
9 апреля
Музей истории и культуры Среднего Прикамья привез уникальную плащаницу в Сарапульский храм. Верующие ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо