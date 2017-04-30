Одним из главных событий выставки «Туризм. Спорт. Отдых», которая в эти дни проходит в Ижевске, стало подписание пяти соглашений между правительством Удмуртии и инвесторами.
Как заявил врио главы Удмуртии, инвесторы готовы вложить около 30 миллионов рублей в будущие старты на территории республики.
«Сумма чуть больше 30 млн рублей по пяти стартам. Но, чтобы вы понимали, спортивный событийный туризм по уровню отдачи вложенных средств это, наверное, одна из самых интересных инвестиций. Мы ожидаем от пяти стартов 100 млн плюс в бюджет Ижевска и тех городов, где это будет проходить», - сказал Александр Бречалов.
Согласно подписанным соглашениям в Удмуртии запланированы следующие спортивные мероприятия: соревнования по триатлону TITAN-Воткинск 13 августа 2017 года, этап Кубка Евразии по плаванию в открытой воде 12 августа 2017 года, Биатлонный старт для любителей 9-10 февраля 2018 года, Забег Добрых Дел в Ижевске в сентябре 2017 года, Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой 23-24 декабря 2017 года. Количество участников в стартах планируется свыше тысячи участников.
На фото: Спортивные инвесторы с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым и и.о.министра спорта республики Игорем Красновым (Пресс-служба Главы и Правительства УР)
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