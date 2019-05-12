Надежда Заварзина руководит Гуманитарно-юридическим лицеем № 86 более 20 лет. Начиная с 2013 года лицей входит в топ «500 лучших школ России», в 2014 и 2016 годах становился лауреатом конкурсов «100 лучших лицеев России». С 2015 года школа является опорной площадкой Министерства образования и науки УР по внедрению информационных технологий в образовательный процесс и развитию робототехники, раннему внедрению ФГОС. Ученики лицея стабильно показывают высокие результаты на ЕГЭ, являются победителями олимпиад и конкурсов различного уровня.
Сергей Ощепков ушёл из жизни 7 августа 2018 года. Ижевчанам он известен как основатель корпорации «Центр», межрегиональной сети магазинов бытовой техники и электроники. Также Сергей Фёдорович основал сеть магазинов мебели и товаров для дома «Сэлдом», мебельную фабрику «Комфорт-S», медиагруппу «Центр», стал инициатором строительства в Ижевске торговых центров «Петровский», «Сигма», «КИТ». Сергей Фёдорович много времени и средств тратил на благотворительность. Он помогал в строительстве Михаило-Архангельского кафедрального собора и других храмов Ижевска и Удмуртии, возродил и поддерживал ижевскую Шахматную школу.
Напомним, звание «Почётный гражданин города Ижевска» присваивается с 1988 года. Сейчас в списке тех, кто был его удостоен, 49 человек. Это оружейники, руководители и работники заводов, спортсмены, учителя, учёные, политики. Среди самых известных персон в этом списке – легендарный конструктор Михаил Калашников, прославленная лыжница Галина Кулакова, первый Президент Удмуртии Александр Волков и другие.
Также Почётного знака «За заслуги перед городом Ижевском» удостоены: тренер по фигурному катанию на коньках АУ «Ледовый дворец «Ижсталь» Наталья Алексеевна Антипина, начальник МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска» Андрей Геннадьевич Иванов и заведующая МБДОУ «Детский сад № 186» Ирина Анатольевна Маргасова
Вручение нагрудных знаков «Почётный гражданин города Ижевска» и «За заслуги перед городом Ижевском» в этом году состоится 12 июня, в День города.
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