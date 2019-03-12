В минувшую субботу на стадионе села Сигаево в Сарапульском районе состоялся зимний этап спартакиады ООО «КОМОС ГРУПП» – «снежные старты» прошли в одиннадцатый раз. 17 команд, представляющих предприятия агрохолдинга из Удмуртии, Татарстана и Пермского края, сразились в семи дисциплинах, в очередной раз подтвердив, что воля к победе, энтузиазм и крепкий командный дух – такие же неотъемлемые качества сотрудников КОМОС ГРУПП, как ответственность и профессионализм.
Активная спортивная жизнь сотрудников предприятий и членов их семей – важная часть корпоративной культуры ООО «КОМОС ГРУПП» наряду с социальными и благотворительными проектами.
«Уверен, что любительский спорт позволяет людям жить более активно, насыщенно, даёт силы для более качественной работы. Вкладывая в спорт, мы вкладываем в здоровье наших сотрудников, а в итоге – в успех предприятий», – говорит управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. Кульминациями спортивного года для тысяч увлечённых спортом сотрудников агрохолдинга становятся летние и зимние спартакиады, где сотрудники получают возможность продемонстрировать свои спортивные достижения, защитить честь родных предприятий, провести время на свежем воздухе с семьями.
Вклад в развитие района
В этот раз команды агрохолдинга собрались в Сарапульском районе, на стадионе села Сигаево, – и не случайно. Андрей Шутов поясняет:
– Мы вернулись туда, где более двадцати лет назад было положено начало большой истории КОМОС ГРУПП. Именно на этой земле в 1997 году начало работать наше первое сельскохозяйственное предприятие – ООО «Сарапул–молоко». Сегодня это наша гордость, современнейший завод, технологическое оснащение которого можно сравнить с космическим кораблем. Сейчас в Сарапульском районе на предприятиях «Сарапул–молоко», «Кигбаевский бекон» и группы компаний «Русская нива» работает около 1200 человек – это почти каждый десятый сотрудник агрохолдинга. Стадион в Сигаево для нас – также знаковое место: агрохолдинг финансово участвовал в его реконструкции в 2016 году накануне XXV Летних сельских спортивных игр, которые принимал Сарапульский район. Мы не могли остаться в стороне от этого мероприятия и вложили свою силу и энергию в обновление этой прекрасной спортивной площадки, которая сегодня служит не только жителям района, но и всей Удмуртии и, как показывают наша спартакиада, соседних регионов.
Главное – выйти на старт
В программе зимнего этапа спартакиады на этот раз было семь видов спорта – биатлон, волейбол, настольный теннис, дартс, гиревой спорт, лыжная эстафета и семейная лыжная эстафета. Спортсменов подбодрила постоянная почётная гостья спартакиад ООО «КОМОС ГРУПП», олимпийская чемпионка, многократная чемпионка СССР и мира легенда спорта Галина Кулакова:
– Лыжня сегодня тяжёлая, но это не страшно: сила воли и командный дух позволят преодолеть эти трудности. Главное и в профессиональном, и в любительском спорте, да и в целом в жизни – выйти на старт, не испугаться сложностей и пройти всю трассу до финиша.
Личный пример
Над трибунами стадиона взвился флаг спартакиады. Судейская команда во главе с главным судьёй соревнований Виктором Елгешиным проводила старты без задержек, энергично и уверенно. На всех соревновательных площадках царил дух здорового азарта, болельщики поддерживали спортсменов.
Первыми на лыжную трассу вышли руководители предприятий. Исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин лыжным спортом не увлекается – отдаёт предпочтение волейболу и плаванию, но своё участие в старте руководителей считает необходимым. Пробежав километровую дистанцию, он говорит:
– На трассе постарался пробежать на максимуме своих возможностей. Даже если ты понимаешь, что сегодня не победишь, стремиться к победе всё равно нужно – именно таким принципом мы руководствуемся в развитии агрохолдинга и год за годом добиваемся всё более высоких результатов. Участие руководителей считаю очень важной составляющей в программе спартакиады, поскольку все сотрудники предприятия берут пример с руководства. Для управляющего персонала это ещё одна возможность подать пример личного участия, повести сотрудников за собой.
Спартакиада сплачивает семьи
Одним из самых зрелищных и эмоциональных соревнований, как обычно, стала семейная лыжная эстафета. В старшей возрастной группе с родителями, мамами и папами, бежали дети 10–12 лет, а в младшей группе – девочки и мальчики 5–9 лет, совсем малыши, которые тоже старались изо всех сил. Для некоторых это оказались первые большие старты. Совсем чуть–чуть не хватило семье Зыряновых, представляющей команду ООО «Кезский сырзавод», чтобы подняться на пьедестал; они заняли 4–е место в младшей группе семейной эстафеты. Но для них это – огромная победа, поскольку сотрудница предприятия Елена Зырянова и её семилетняя дочь–первоклассница Лиза впервые встали на лыжи… буквально полтора месяца назад. Рассказывает глава семьи Константин Зырянов:
– Я – увлечённый спортсмен–любитель, на лыжах бегаю сколько себя помню. В начале этой зимы, наконец, убедил жену и дочь присоединиться ко мне. Начались активные ежедневные тренировки без выходных и «прогулов»: сразу после работы бежали на лыжню и занимались по два часа. За несколько недель интенсивных занятий Зыряновы набрали такую форму, что получили приглашение в команду предприятия для поездки на зимнюю спартакиаду. Елена Зырянова подтверждает:
– Теперь я чувствую, что спорт – лучшее, что у нас есть в жизни. Спартакиада укрепила это ощущение. Уверена, что будем всех детей вовлекать в спорт (у нас есть ещё младший сын, которого мы тоже поставили на лыжи) и сами не будем лениться.
Насыщенная программа
Для спортсменов и болельщиков рядом со стадионом развернулись игровые площадки и зоны отдыха. Здесь можно было принять участие в весёлых стартах, угоститься свежесваренным кофе и ароматным чаем на травах, продегустировать вкусную продукцию федерального бренда «Село Зелёное». Чуть поодаль была установлена передвижная печь: мастера готовили перепечи с мясом от ООО «Восточный». Во второй половине дня все желающие могли пообщаться с собаками породы хаски, а особо выносливые – и принять участие в забеге с этими игривыми и сильными животными. Для всех собравшихся в Сигаево это 1 марта стало особенным днём. А впереди – подготовка к летнему этапу спартакиады ООО «КОМОС ГРУПП», который вновь станет праздником здорового образа жизни и командного духа для сотрудников одного из крупнейших агрохолдингов страны.
Управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов:
– Спартакиада стала нашей традицией – она проводится 11–й год подряд и, без сомнения, будет продолжена в будущем. А главный рекорд, главное достижение агрохолдинга в том, что люди любят нашу продукцию. Мы непрерывно наращиваем производство, модернизируем производственные линии, завоёвываем новые рынки, поддерживаем высокое качество нашей продукции. В результате ежемесячно более 100 миллионов чеков в магазинах Российской Федерации включают в себя продукцию КОМОС ГРУПП. Это почти 3,5 миллиона чеков с продуктами от КОМОСа ежедневно. Мы активно присутствуем во всех федеральных сетях России. Кроме того, развиваем экспортный проект: продукция предприятий «Сарапул–молоко» и «Пермский хладокомбинат «Созвездие» сертифицирована для поставок в Китай.
– Спартакиада проходит в рабочий день. Получается, спорт со всеми его составляющими (быть здоровым, бодрым, активным) – это часть работы сотрудников холдинга?
– Конечно! Спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы считаем правильным посвятить рабочий день тому, чтобы сотрудники пообщались, проявили себя в спорте. Силовое, игровое и интеллектуальное противоборство способствует дружбе, воспитывает взаимовыручку и сплочённость, вырабатывает командный дух и учит совместной работе ради достижения единой цели. Я не сомневаюсь, что и в выходные дни наши сотрудники тоже найдут время для спорта, вместе с членами своих семей пойдут на стадионы, на лыжные базы, в тренажёрные залы и бассейны. А мы их в этом поддержим.
Фото автора
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.