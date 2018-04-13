Теперь в сфере интересов региона не только производить льняное сырьё и осуществлять его первичную переработку, но и освоить современные технологии по глубокой переработке. В Минсельхозпроде региона разработана Концепция развития льняного комплекса Удмуртской Республики до 2022 года. Среди предлагаемых программных мероприятий – модернизация существующих производств и открытие новых мощностей по переработке льноволокна, повышение качества льнотресты, создание кооперативных объединений льноводов и обеспечение гарантированного спроса на их продукцию.
Во время визита в Удмуртию представительной делегации Минсельхоза России были обсуждены в том числе и перспективы развития льняного комплекса региона и форматы сотрудничества с федеральными структурами.
– Сегодня у нас есть уникальная возможность сверить пункты программы, которую готовит Министерство сельского хозяйства РФ по развитию льняной отрасли России на ближайшую перспективу. Из 42 тысяч гектаров посевов льна 4,5 тысячи гектаров приходится на Удмуртскую Республику – это 10 процентов. Минсельхоз России вместе с Минпромторгом на протяжении последних 4 месяцев посетил практически все регионы Нечерноземья для того, чтобы провести анализ. И у нас есть чёткое понимание того, что необходимо делать, – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и коноплеводства» определяет масштабные задачи – обновить материально–техническую базу производителей льноволокна и построить или модернизировать более 80 льнозаводов. От них уже поступили 100 инвестпроектов. Удмуртии предстоит определиться со специализацией региона в кластере. Окупаемость проектов должна составить не более шести лет.
– Для приобретения техники и оборудования предусмотрена беспрецедентная господдержка – 50 процентов возмещения части капитальных затрат. Вносимые в нормативно–правовую базу изменения вступят в силу в ближайшее время, – отметил Джамбулат Хатуов.
– Максимального участия мы также ждём от регионального руководства. В случае отсутствия залоговой базы у заёмщика бюджетные гарантии на получение кредита должен выдать субъект Российской Федерации. В этом случае весь комплекс мер, определённых для старта программы, будет реализован быстро и решительно.
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Пётр Чекмарёв добавил, что Минсельхоз России тесно работает с льноводами Удмуртии по возрождению отрасли в регионе. Задача, которая стоит перед республикой, увеличить в ближайшие годы посевные площади до 20 тысяч гектаров. По мнению Петра Чекмарёва, все основания для этого есть. Этому будут способствовать и субсидии со стороны Российской Федерации – 10 тысяч рублей на гектар посевов. Региональная господдержка составит около 2 тысяч рублей на гектар. Кстати, на выращивание других сельхозкультур размер выделяемых субсидий составляет всего 280 рублей на гектар. Плюс льнопроизводители могут воcпользоваться короткими льготными кредитами по ставке до пяти процентов на выращивание льна, а также планируется осуществлять отраслевые инвестпроекты по модернизации производств льнозаводов.
В этом направлении ведутся переговоры с крупными отраслевыми компаниями «Русский лён» и «Мануфактура Балина» из Ивановской области. Первая в данный момент реализует проект по строительству современного льноперерабатывающего комплекса в Смоленской области. Удмуртия готова выступить в качестве партнёра–поставщика сырья. После запуска предприятия мощностью в 10 тысяч тонн льнотресты будет крайне недостаточно местного сырья. Началась проработка ещё одного подобного проекта, и Удмуртия рассматривается в числе потенциальных инвестиционных площадок.
– Ростех вместе с вами планирует построить хороший мощный завод по переработке льна в целлюлозу, – пояснил Пётр Чекмарёв. – Конечно, для этого потребуется как минимум 15–20 тысяч тонн волокна, которое будет перерабатываться на целлюлозу. И далее она пойдёт на производство порохов и так далее. Перспективу вы знаете. Поэтому нынешних 4,5 тысячи гектаров будет недостаточно. Необходимо будет сеять 20 тысяч гектаров. Кроме того, длинное волокно от вас должно пойти в текстильную промышленность. Это тоже большой плюс. Одна из точек роста.
Удмуртские льноводы выразили желание развиваться, увеличивать посевные площади, повышать качество производимого сырья. Высказали они и свои предложения по совершенствованию дорожной карты, в частности, по предоставлению несвязанной поддержки авансированием. Джамбулат Хатуов сообщил, что это новшество в отрасли заработает в 2019 году. Глава Минсельхозпрода Удмуртии Ольга Абрамова подтвердила готовность перевода существующего механизма предоставления субсидий для возмещения затрат ещё до факта их возникновения. Производители подняли вопрос об обучении технологов по льну – специалистов для отрасли сегодня не готовит ни одно учебное заведение.
– С поддержкой федеральных коллег мы приложим максимум усилий для решения всех этих вопросов. Думаю, найдём механизмы, чтобы поддержать отраслевые предприятия либо залоговым имуществом, либо инвестициями. Льноводство для нас остаётся в приоритете, – резюмировал Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Фото с сайта http://mcxdnr.ru
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