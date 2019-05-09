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Новую военную технику представят в Ижевске на Параде Победы

6 мая
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На Параде Победы 9 мая ижевчане и гости столицы смогут увидеть новые виды военной техники, в их числе – арктический «Тор», разработанный ИЭМЗ «Купол». Традиционно также в праздничном шествии примут участие военно-патриотические объединения, силовые структуры и представители промышленных предприятий Удмуртии, сообщает медиагруппа «Центр».

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«Тор-М2ДТ» дебютировал на праздничном шествии 9 мая на Красной площади в Москве в 2017 году. А осенью 2018 года началась отгрузка этой техники в войска – военное ведомство получило первые 12 серийных арктических ЗРК. В настоящее время их поставки в Вооруженные силы России продолжатся.

Новую зенитно-ракетную систему «Тор-М2ДТ» ижевчане смогут увидеть своими глазами в День Победы, техника будет представлена в пустынном камуфляже. «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении предназначен для несения службы в Заполярье. Он уникален своей проходимостью: может работать на сильно пересеченной, заснеженной и даже обледенелой местности. «Тор» способен передвигаться и по глубокому снегу, и по ледовым торосам, а также выдерживать экстремально низкие (-50°C) и высокие (+50°C) температуры.

ИЭМЗ «Купол» представит на параде свою основную продукцию – ЗРК семейства «Тор-М2». Это линейка зенитных ракетных комплексов малой дальности, разработанная и поставленная на производство в Ижевске. Также в автоколонне пройдет и зенитно-ракетный комплекс «Оса», который сегодня стоит на вооружении более чем 25 армий мира.

Механизированная часть парада будет посвящена 100-летию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Завод «Аксион-Холдинг», Концерн «Калашников» в своих колоннах расскажут об истории легендарных автоматов.

В финале на параде пройдёт воспитанники кадетских классов и творческих коллективов, которые продемонстрируют строевые приёмы с оружием и строевую подготовку.

Ожидается, что в этом году Парад Победы в Ижевске станет рекордным по количеству участников, сегодня на него заявилось уже 1 865 человек.

На фото Парад Победы в Ижевске прошлых лет. Фото Николая Сюваева

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