Дмитрий Мусин вручил дипломы выпускникам МАГУ «В настоящее время наблюдается дефицит кадров в сфере государственной и муниципальной службы, уверен,...

В поселке Селты обсудили перспективы строительства новой начальной школы Если готовый проект войдет в реестр по вводу новых школ, то строительство нового здания может начатьс...

«Кванториум»: смотрим в будущее В этом году в Ижевске откроется детский технопарк, который будет готовить лучших специалистов для гла...