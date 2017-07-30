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Новую школу в селе Алнаши сдадут в 2018 году

29 июля
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Александр Бречалов проверил ход строительства во время рабочего визита в район

Nik 8854 (large) Новую школу в селе Алнаши сдадут в 2018 году

Во время рабочего визита в Алнашский район руководитель Удмуртии вместе с представителями местной администрации и застройщиком проверил ход строительства новой школы в селе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметил Александр Бречалов, средства на продолжение строительства республика планирует получить из федерального бюджета. Ранее данный вопрос руководитель региона обсуждал с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В новые классы алнашские школьники пойдут в 2018 году, сообщил врио главы Удмуртии в соцсетях.

Добавим, что старая школа рассчитана на 840 мест, сейчас в ней учится 1200 человек в две смены. Здание новой школы на 500 мест начали строить в 2015 году. Первый этаж уже возведён, освоено чуть более 49 млн рублей. Как прокомментировал глава Минстроя УР Иван Новиков, в ценах 2015 года стоимость объекта составляла 280 млн рублей, плюс 90 млн – стоимость оборудования.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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