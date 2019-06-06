Новая молочно-товарная ферма на 212 голов открылась в СПК «Оркино» Алнашского района. Как отметил на торжественном открытии объекта глава муниципального образования «Алнашский район» Алексей Семёнов, «Оркино» – небольшое хозяйство, общее поголовье крупного рогатого скота здесь составляет всего 450 голов, из них 197 коров. Но при этом это одно из сильных хозяйств района. Здесь добиваются результатов, достойных крупных ведущих сельхозпредприятий: молочная продуктивность – более 7 тысяч килограммов на корову, урожайность зерновых по итогам прошлого полевого сезона получена на уровне 25 центнеров с гектара.
Новая ферма в «Оркино» – не единственное новоселье этого года в Алнашском районе. Практически готова к запуску новая ферма и в ООО «ПАЛЭП», также оснащённая доильным залом типа «Ёлочка». Роботизированная ферма возводится в ООО «Родина», а в СПК «Молодая гвардия» – крупный молочный комплекс на 800 голов с доильной установкой «Карусель».
Ферму в «Оркино» строили в соответствии с современными требованиями – в доильном блоке смонтирована установка «Ёлочка 2х8» с набором всех необходимых функций, позволяющих в автоматическом режиме следить и за качеством молока, и за здоровьем животных. Содержание скота беспривязное, с учётом физиологических особенностей каждой коровы. Заметно отличается ферма и внешне. Она имеет арочную конструкцию. Такие фермы в Удмуртии начали возводиться относительно недавно. Комфортные условия для работы получили и сами животноводы. Так, теперь свой отдельный рабочий кабинет имеют техник-осеменатор, ветеринарный врач, оборудуют и уютный красный уголок.
– Главной задачей было создать комфортные условия нашим дояркам, – подчеркнула руководитель хозяйства Мария Захарова.
Ещё недавно все эти технологии производства для коллектива СПК «Оркино» были в новинку. Своё дойное поголовье здесь до сегодняшнего дня содержалось в помещении 1970-х годов постройки. Первый камень в строительство новой фермы был заложен в конце 2016 года. Новоселье, действительно, оказалось долгожданным. Длительный срок строительства был обусловлен финансовыми проблемами. Когда его начинали, субсидии на строительство государство предоставляло из расчёта 50 тысяч на одно скотоместо. Потом размер субсидии упал до 20 тысяч. Пришлось взять кредиты. За время строительства в объект вложен 21 миллион рублей, в рамках региональной программы «1 миллион тонн молока» хозяйству были выделены субсидии в размере 4,2 миллиона.
Торжественная церемония открытия прошла с участием заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Натальи Шавшуковой. Для гостей пели участники знаменитого ансамбля «Выль Ӟардон», местные «бурановские бабушки». Гости праздника пожелали, чтобы в этом коровнике надои молока росли ежегодно. В планах хозяйства уже заложено нарастить поголовье коров.
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