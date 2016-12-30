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Новогодняя ночь в Удмуртии будет теплой

30 декабря
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7107 4 Новогодняя ночь в Удмуртии будет теплой

В последний день уходящего года и в новогоднюю ночь жителей Удмуртии ждет снежная, ветреная и теплая погода.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, на погоду в эти дни влияет пришедший в регион обширной циклон с Атлантики.

31 декабря и 1 января 2017 года будет идти снег, порывистый ветер и метель. Температура воздуха в эти дни будет держаться в пределах от 0 до -5 °С. На дорогах возможны снежные заносы. Тепло сохранится 2 и 3 января: ночью прогнозируется -2,-7, днем 0,-5 °С. 3 числа ожидается снегопад и метель, с 4 января, по предварительному прогнозу, похолодает.

Фото: znaigorod.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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