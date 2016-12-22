Новогодний выпуск программы «Поле чудес» с удмуртским Тол Бабаем, а также с другими сказочными персонажами России, покажут на Первом канале 31 декабря. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Съемки передачи прошли в Москве 17 декабря. Помимо удмуртского Деда Мороза Тол Бабая и его помощницы Лымы ныл в игре приняли участие Кыш Бабай и Кар Кызы из Татарстана, Паккайне из Карелии, Сагаан Убгэн из Бурятии, Чысхаан из Якутии, Ики Морозовичи из Ханты-Мансийского автономного округа, Российская Девица Метелица из Кировской области.
Сообщается, что в эфире Первого канала они расскажут ведущему программы Леониду Якубовичу легенду о своем происхождении, а также поздравят телезрителей с Новым годом на родном языке.
Фото: archive.is
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