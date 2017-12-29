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Новогодний переполох: где пропадают ижевчане в канун главного праздника

29 декабря
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29 декабря, 2017 года. Ижевск. 70-летняя старушка из Лилбурна установила шопинг-рекорд последнего 10-летия – три дня подряд она закупала подарки. В магазинах Ижевска предновогодний ажиотаж не утихает уже неделю.

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Связисты зафиксировали двукратный рост интернет-трафика в торговых центрах и гипермаркетах города. При этом посетителей с умными телефонами во время шопинга стало больше на треть.

По данным аналитиков «МегаФона», в предпраздничных походах по магазинам горожане отдают предпочтение продуктовым гипермаркетам, среди которых бесспорными лидерами стали «Магнит» на улице Молодежной, «Лента» и «Ашан». Здесь покупатели за 14 дней загрузили объем трафика, сравнимый с просмотром 10 000 кулинарных передач.

Одеваются к главному празднику ижевчане в крупных торговых центрах «Талисман» и «Петровский». Примечательно, что для обсуждения покупок, посетители выбирают чаще мессенджеры – WatsApp и Viber вместо традиционной мобильной связи. В последние недели декабря шопоголики скачали в 4G объем, который можно сравнить с 1,5 миллиона селфи из примерочной.

«Даже во время новогодних покупок жители столицы всегда онлайн, это еще раз подтверждает статус Удмуртии, как самого интернет-продвинутого региона. Наша сеть полностью готова к буму интернет-запросов и онлайн-презентов. Высокие скорости оперативно доставят в соцсети открытки и новогодние фото, а дозвониться до родных и услышать любимые голоса можно будет даже в часы пиковой нагрузки», — отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения «МегаФона».

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.

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