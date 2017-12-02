Уже несколько лет продолжается акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» - незадолго до Нового года главный волшебник страны и съемочная группа телеканала ездят по городам страны и выполняют заветные желания детей, которым особенно необходимо чудо – малышей и подростков с особенностями развития и здоровья, ребят, оставшихся без попечения родителей.
В этом году поездка Всероссийского Деда Мороза началась 1 ноября во Владивостоке. Ижевск стал четырнадцатым городом в маршруте, это экватор нынешней экспедиции, а всего за зиму Дед Мороз объедет 60 российских городов. На каждом этапе пути Деда Мороза сопровождает помощник, в Ижевске им оказался ведущий интеллектуальной программы «Своя игра» Петр Кулешов.
Волшебник спешит на помощь
Программа посещения каждого города выстраивается заранее, и в ее составлении принимают участие правительства регионов и социальные ведомства: запрос открыть Деду Морозу двери к самым социально незащищенным детям отправляет администрация Вологодской области (там, в Великом Устюге, находится официальная резиденция Деда Мороза). В Ижевске Дед Мороз и его команда поздравили детей из Республиканского детского дома, а воспитанники учреждения в ответ познакомили Деда Мороза со своим знаменитым духовым оркестром. Малыши спрашивали, сколько Деду Морозу лет («Ученые сходятся во мнении, что я существую столько, сколько стоит белый свет»), как ему удается за одну праздничную ночь развезти все подарки («Без волшебного посоха и чудесной летучей тройки я бы не справился») и что он сам хочет получить в подарок на Новый год («Уверенность, что у детей всего мира все хорошо»).
Также Дед Мороз навестил маленьких пациентов 3-го отделения гематологии Республиканской детской клинической больницы и успел заглянуть домой к нескольким авторам писем, которые пришли в его резиденцию в Великом Устюге. Дед Мороз говорит:
‒ Конечно, многие просят что-то вроде игрушечной железной дороги или волшебной палочки. Спортивный инвентарь часто «заказывают». Но огромное количество писем посвящено таким просьбам, от которых переворачивается душа, - это самые важные проблемы наших людей. Я вообще мечтаю, чтобы эти письма взял какой-нибудь социологический институт, проанализировал и составил достоверную картину бед и надежд людей нашей страны. Потому что даже в социологических опросах и анкетах многие частенько лукавят или недоговаривают, а Деду Морозу пишут со всей откровенностью.
Самое большое желание
Одно такое письмо, не называя имени маленького автора, Дед Мороз показал на экране своего смартфона (он хоть и немолодой уже волшебник, современные гаджеты ценит высоко - они позволяют ему держать самые важные «заявки» под рукой). На экране отобразился исписанный неровным детским почерком лист бумаги. Автор письма, ученик начальной школы, рассказывал Деду Морозу о своей семье: после того, как его маму и трех детей бросил папа, мама все время плачет, и сестры мальчика перестали улыбаться. Ребенок попросил Деда Мороза, чтобы в жизнь его родных людей вернулась радость, чтобы они снова могли смеяться. В конце он скромно просит помочь им купить ноутбук – компьютер нужен для учебы, а у мамы совсем нет денег, чтобы его купить. Благодаря проекту многие авторы подобных писем получают заветные подарки прямо из рук Дедушки Мороза.
Праздник для детей и взрослых
С горожанами Дедушка тоже встретился – 29 ноября устроил праздник на Центральной площади («Наверное, в любом населенном пункте есть много архитектурных и исторических достопримечательностей, но мне гораздо интереснее люди. Каждый город, в котором я бываю, я запоминаю именно благодаря его жителям»). И не удивился, когда больше всего внимания получил от взрослых ижевчан:
‒ Будем честны, у детей сегодня много героев, а больше всего меня ждут как раз взрослые. Как тепло меня встретили две бабушки в Омске! Да и в других городах я вижу столько радости в их глазах! Я для них – своеобразная машина времени, которая переносит их в пору детства, к деревянным лошадкам и мандаринам под елкой. Конечно, горожане спрашивали, появятся ли к Новому году искристые сугробы. Деду Морозу пришлось признаться, что коммунальные службы города очень просили его подольше подержать асфальт чистым. Но пообещал, что к новогодним каникулам запорошит улицы и деревья чистым снегом.
В завершение визита в Ижевск Дед Мороз и Петр Кулешов посетили архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай». В резиденцию к Тол Бабаю его коллега из Великого Устюга не поехал: говорит, что и без того поддерживает постоянную связь со всеми национальными Дедами Морозами. Сегодня Дед Мороз и съемочная группа отправляются дальше, до Нового года надо успеть еще ко многим детям и взрослым, которые очень ждут его.
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