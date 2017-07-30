В середине июля под Обнинском прошел шестой форум молодых энергетиков «Форсаж-2017». Инициатором и организатором его по традиции стала Госкорпорация «Росатом». В работе форума принял участие корреспондент «Удмуртской правды».
Палаточный лагерь, шатры и запах чего-то копченого – так встречает журналистов теплым июльским утром калужская деревня Черная Грязь. Вот только название не соответствует действительности: грязи на форуме нет.
Невольно подслушиваю разговор двух молодых ребят.
– Кажется, дождь начинается, - смотрит на небо один.
– Какой дождь! Мы не для того сюда приехали, чтобы от дождя прятаться. Погода нам помогать будет, тут в программе столько интересного!
Ребята оптимисты, и это здорово. И, похоже, здесь все настроены не на отдых, а на работу. Знают, что каждая минута принесет потом большую пользу, которая выразится в новых проектах и идеях. Ни много ни мало - на форуме предстоит обсудить концепции развития будущего до 2040-го года!
«Форсаж» – площадка для дискуссий
Состав участников впечатляет: на форуме собрались молодые представители атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, отрасли черной и цветной металлургии, нефтехимической промышленности, области IT и телекоммуникаций, а также футурологи, аналитики, предприниматели, писатели-фантасты.
На «Форсаже» моделировали картину будущего, защищали свои проекты и получали новые знания от экспертов. В форуме участвовала делегация из Удмуртии.
Писатели-фантасты и руководители крупных организаций вступали в коммуникативные бои по актуальным темам: конкуренция vs корпорация, естественный интеллект vs искусственный интеллект, агильность vs стабильность. Участники голосовали за идеи, которые показались им наиболее убедительными.
Для участия в форуме нашли время большие гости.
Депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр напутствовал участников на плодотворную работу:
– В ближайшем будущем ядерные технологии станут важнейшим ответом на новые технологические вызовы. Россия, обладающая серьезным потенциалом в этой сфере, имеет все шансы стать лидером новой эпохи.
А глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев не только рассказал о своем видении будущего, но и вместе с молодыми людьми сидел у костра и пел песни под гитару.
По мнению Алексея Лихачева, нужно разобраться в прошлом, чтобы понять, что ждет нас в будущем. Для этого стоит рассмотреть три компонента: политическое устройство мира, социально-экономический фактор и технологии.
Глава «Росатома» сделал экскурс в историю и показал, как выглядели политика, экономика и технологии во времена холодной войны и 1990-е годы. Вместе с ним участники сделали вывод, что в будущем мир будет многополярным. Центрами силы станут несколько стран – Россия, США, Китай и Индия. Задача молодежи, по мнению Алексея Лихачева, сократить разрыв между политическим и экономическим развитием России.
Своим видением будущего поделились и другие спикеры «Форсажа».
Научный руководитель проектного направления «Прорыв» Евгений Адамов отметил, что сейчас ядерная энергетика занимает в общем балансе всего 6 процентов. Но ситуация изменится, когда ученым удастся замкнуть ядерный топливный цикл. Евгений Адамов рассказал о революционных задачах, которые ставит перед собой «Прорыв». В их числе – решение проблем безопасности АЭС, использование отработанного ядерного топлива и максимальная реализация потенциала атомной энергетики.
Проект для интеллекта
В завершающий день участники «Форсажа» защищали свои проекты. Перед этим ребята прошли обучение, эксперты рассказывали, как воплотить свои идеи в жизнь.
По словам членов жюри, большинство проектов касались утилизации ядерных отходов. 20 проектов получат по 200 тысяч рублей, еще 15 проектов – по 55 тысяч рублей. Свои проекты защищали и участники из Удмуртии.
– Я слушал лекции по технологии «дизайн-мышление», где нас научили создавать проекты для конкретной потребности конкретной личности, - делится впечатлениями представитель АО ЧМЗ из Глазова Алексей Мальков. - Мы взяли интервью у человека, который интересуется благотворительностью, разработали площадку, где можно регистрировать благотворительные фонды. На этом сайте будет список и волонтеров, и нуждающихся в помощи. Мы сделаем фильтр, который поможет искать определенные фонды и определенных волонтеров. В будущем мы превратим это в проект «Решение социальных проблем». Искусственный интеллект оценит доступные материальные и людские ресурсы. На основе анализа алгоритм будет искать оптимальное решение проблемы.
На «Форсаж» пригласили даже иностранных гостей. Мезинди из Южной Африки поделилась с корреспондентом «Удмуртской правды» своими впечатлениями:
– У нас в Южной Африке тоже проходит форум молодых специалистов. Я активно в нем участвую, может, поэтому меня и пригласили сюда, на «Форсаж». Здесь классно, много полезной информации, вижу, как молодые специалисты обмениваются идеями и решают проблемы будущего. Я первый раз в России. Мне нравится здесь, только тут очень холодно.
История с бородой
Форум энергетиков неслучайно проходил именно под Обнинском - городе, где построили первую в мире АЭС. Экскурсия на историческую атомную станцию произвела неизгладимое впечатление на многих участников «Форсажа». Мне, например, запомнилась история про Игоря Курчатова. Когда его назначили научным руководителем группы, чтобы выглядеть солиднее, молодой ученый специально отращивал бороду. Сейчас студенты Обнинска приходят на первую АЭС, чтобы погладить бороду у памятника Курчатову. Студенты верят, что это поможет им стать умнее.
На самом деле, многим участникам форума не нужна никакая борода, они и сами с усами! На «Форсаже» свои изобретения показали студенты Московского политехнического университета и НОЦ «Кузница технологий». Каждый экспонат показывает технологические решения ближайшего будущего. Лаборатория виртуальной реальности, беспилотный автомобиль на базе KIA Ceed, дорога с магнитной левитацией, урок истории в виртуальной реальности «Машина времени», мобильный робот телеприсутствия, - это лишь малая часть изобретений.
Большинство делегатов «Форсажа-2017» отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября в Сочи, и станут участниками тематического потока научно-образовательной программы «Индустрия будущего». У этих ребят все впереди, и они идут, опережая свое время.
ЦИТАТА
Руководитель Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:
– Впечатляет энергетика и вовлеченность участников «Форсажа» в процесс создания будущего. Молодежь осознает ответственность за то, что мы будем производить в «Росатоме», в нашей стране, в мире в предстоящие 20-30 лет. Есть желание учиться, работать, искать новые решения, чтобы Россия стала технологическим лидером. Без лидерства мы не сделаем жизнь россиян достойной. У «Росатома» находится ключ к завтрашнему дню нашей страны, ключ к уровню жизни нашего народа и к большой политической карте мира, в которой Россия сохранит прочное лидерство.
Справка «УП»
Шестой международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2017» прошел с 9 по 15 июля в Калужской области. В нем приняли участие более 650 человек от 160 отечественных и зарубежных компаний. «Форсаж» проводится Госкорпорацией «Росатом» и Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Администрации Калужской области. Партнером проведения форума выступает АНО «Корпоративная Академия Росатома».
Участники форума моделировали будущее по трем технологиям.
ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ. Это не только методология, но и философия, позволяющая найти ответы на открытые вопросы.
Суть дизайн-мышления — в эмпатии, то есть способности сочувствовать, сопереживать человеку, понимать его потребности и в итоге создавать продукты, которые действительно необходимы. Особенную роль в этой технологии играют рабочее пространство и визуализация процесса и его результатов. В любой момент каждый участник процесса видит всю информацию по проекту в простой и понятной форме.
Важной особенностью дизайн-мышления является междисциплинарность. Вовлечение в процесс специалистов из самых разных областей приводит к настоящим инновациям.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОД. Технология, применимая только к определенной территории - компании, города, страны со своими сообществами, историей, правилами и т. д. Это технология учит работать с контекстами и понимать единство культурного, социального, экологического и экономического компонентов.
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ИГРА. Технология, при которой сюжет научной фантастики выводится в игровое пространство, а участники прорабатывают разные мировоззренческие сценарии.
Здесь обсуждали трансформацию общечеловеческих ценностей, анализировали возможности и риски для компаний и отраслей, профессий и работ, формировали успешные бизнес-направления и стратегии личной эффективности.
Анастасия ЗАХАРОВА
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