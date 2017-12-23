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Новое поколение болельщиков. На «Ижевской винтовке» чествуют юниоров Удмуртии

21 декабря
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Соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» стартовали 17 декабря эстафетами (мужской и юниорской).

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В обеих эстафетах безоговорочными лидерами стали северяне и сибиряки. Сразу две команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заняли первое и второе места. Мы их расценивали как единую команду, поэтому не очень оценили интригу, в которой лидер дважды поменялся, а победу одержала команда, номинально выступавшая под названием «Югра-2». Биатлонисты Тюменской области финишировали третьими. Сборная Удмуртии в составе Евгения Шамеева, Максима Макарова, Виктора Плицева и Дмитрия Шамаева заняла пятое место из 19 команд. Команду победителей представляли Ярослав Иванов, братья Евгений и Михаил Боярских и Вадим Филимонов. Отмечу, что в другой команде югорчан свой этап выиграл Иван Томилов. Среди бронзовых призеров обратили на себя внимание братья Иван и Александр Печенкины.

В эстафетных командах, приехавших на 48-е традиционные соревнования, было не больше восьми имен, известных простому болельщику. Представители из сборных России начали прибывать в Ижевск с 18 декабря для индивидуальных гонок.

Приветствовал спортсменов и болельщиков (трибуна была полной) Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Видя искренний интерес к биатлону, он пообещал, что произойдет перезагрузка «Ижевской винтовки». Руководство республики вместе с председателем федерации биатлона Удмуртии Иваном Черезовым сделает все, чтобы соревнования расширились и сюда были возвращены и женские команды. Тем более что Ульяна Кайшева – одна из лучших биатлонисток в этом сезоне. Она выиграла три гонки на этапах Кубка Международного союза биатлонистов и 16 декабря завоевала еще бронзовую медаль как привет к открытию «Ижевской винтовки».

Этот намек поняла юниорская сборная Удмуртии (Александр Мяконький, Данияр Гарипов, Артем Широбоков, Ильназ Мухамедзянов) и смогла добиться бронзового успеха в гонке из 11 команд. Наши земляки уверенно шли впереди большинства сверстников, но удержаться за Югрой и Тюменской областью было очень сложно. Иван Черезов сказал после финиша, что не удивлен результатами. Победители и серебряные призеры «Ижевской винтовки» являются лидерами российских соревнований в последние два-три года. Правда, достигнуто это за счет привлечения талантливых спортсменов из других регионов. В то же время команды Удмуртии состоят исключительно из своих биатлонистов. Приветствовать сегодняшних спортсменов прибыли ветераны во главе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Галиной Кулаковой.

В ХХ1 веке мы стали привыкать, что биатлонисты соревнуются при пустой трибуне. Кстати, я впервые увидел новую трибуну заполненной. Более того, большинство болельщиков осталось на процедуру награждения мужских команд. Это позволяет утверждать, что появилось новое поколение болельщиков. Прежние ижевские поколения любили и ценили биатлон, но, намерзшись, дожидались финиша, объявления победителей и уходили по домам до начала торжественной церемонии. Также поступали в Ижевске и любители зимних ипподромных автогонок и мотогонок на льду. Кстати, финиш Ильназа Мухамедзянова по аплодисментам не уступал тому, как приветствовали в свое время ижевчане автогонщика Ренаса Мухаметзянова, чью манеру езды очень ценили.

Награждение призеров проводили Александр Бречалов, Иван Черезов и новый министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова. Ознакомились с атмосферой соревнований и другие члены Правительства Удмуртии. Для них это был первый опыт посещения биатлонных соревнований, что называется, вживую. В том числе и болельщики произвели впечатление. Именно зрители создают атмосферу спортивного праздника, реагируя на результаты спортсменов.

Городок для болельщиков в этот раз позволял обогреться в палатке МЧС, подкрепиться в торговых ларьках - выбор от чая до шаурмы. Пригодились игры, опробованные на «Пельмень-фесте». Все-таки стоять на трибуне при 11 градусах морозца с ветром не так просто. Подвижные игры способны разогреть застывших. Сыграла свою роль и лотерея. Главный приз – шоссейный велосипед - достался Маргарите Печниковой, приехавшей на комплекс имени генерала Демидова из Верхней Игры (Граховский район). Я расспросил ветеранов, и они подтвердили, что считают образцовыми действия судейской бригады во главе с Вячеславом Беляевым. Мы привыкли, что Беляев – главный судья республиканских сельских игр, а между тем у него большой опыт судейства международных стартов. Достаточно сказать, что он был судьей на сочинской Олимпиаде и на Азиатских играх в Алма-Ате. Одним из его заместителей является заслуженный тренер России Владимир Новиков – первый тренер Ивана Черезова. Ветераны слегка пошутили, что судьям только не удалось обеспечить накала спортивной борьбы. Слишком рано определились призеры в обеих эстафетах. Но сами понимаете, что это вопрос к тренерам и биатлонистам.

Сегодня (21 декабря) на комплексе Демидова проходит индивидуальная гонка среди юниоров, а на 23 декабря назначены спринтерские гонки мужчин и юниоров, а также любительская гонка, в которой могут попробовать свои силы все, кто старше 18 лет. Начало гонки в 16 часов. Это уже сумерки, поэтому я спросил, как будет обеспечена безопасность любителям. Иван Черезов пояснил, что стрельба будет проходить из пневматических винтовок на дистанции 10 метров. Причем винтовки будут стоять на стрельбище, а дистанцию 4500 метров участники пройдут налегке. Гонка пройдет по освещенной трассе и само стрельбище достаточно освещено. Само собой, что представители Концерна «Калашников»» проведут инструктаж с участниками перед стартом.

Фото: Э. Карипов

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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