10 июня после капитального ремонта приняло пациентов гастроэнтерологическое отделение 1-й РКБ. Обновлённые палаты и медицинские кабинеты позволят обеспечить пациентам качественную диагностику, оптимальное лечение и уход, соответствующий современным стандартам.
Стационарное гастроэнтерологическое отделение 1-й РКБ начало принимать пациентов в июле 1981 года, через два с небольшим года после того, как здесь был открыт специализированный приём гастроэнтеролога. За годы работы отделения здесь накоплен огромный опыт диагностики и лечения всего спектра заболеваний желудочно-кишечного тракта, сформирован прекрасный профессиональный коллектив, в 2015 году здесь начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с тяжёлыми гормонорезистентными формами язвенного колита и болезни Крона. А вот капитальный ремонт за три с лишним десятилетия не проводился ни разу.
В начале 2019 года долгожданный ремонт начался (пациентов перевели в палаты на другом этаже). За истёкшее время в отделении были проведены электромонтажные и сантехнические работы, заменены оконные и дверные конструкции, выполнены монтаж системы отопления и отделочные работы. Кроме того, в палатах было проведено техническое переоснащение.
Заведующий гастроэнтерологическим отделением 1-й РКБ, кандидат медицинских наук, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения УР Алексей Бессонов комментирует: «До ремонта отделение не только выглядело не лучшим образом, но и, построенное по прежним нормативам, оно уже не во всём соответствовало требованиям XXI века по уходу за пациентами. Ремонт устранил все недочёты. Сегодня по новым стандартам оборудована процедурная. В ходе ремонта в палаты поставили современную сигнализацию для вызова медицинского персонала. В отделении 10 палат, в том числе есть и маломестные, рассчитанные на двух человек. Во всех имеется санузел. Ремонт произведён и в хозяйственных помещениях (бельевом складе, складе медикаментов), в ванной комнате и во врачебных кабинетах отделения».
О том, насколько важно это обновление для жителей республики, говорят цифры. Всего в Удмуртии 46 круглосуточных коек для стационарного размещения пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями, из них две трети, 30 коек, – в гастроэнтерологическом отделении 1-й РКБ. Ежегодно в отделении получают лечение более 800 человек, большая часть пациентов – жители сельских районов и городов республики. Конечно, в первую очередь выздоровление пациентов зависит от квалифицированной медицинской помощи, но круглосуточное пребывание в отремонтированном современном помещении становится тем психологическим фактором, который помогает пациенту поверить, что всё будет хорошо. Комфорт и уют немаловажен для процесса излечения. Сотрудникам отделения в обновлённых стенах тоже, безусловно, будет работать легче.
Главный врач 1-й РКБ Александр Шаклеин подвёл итог проделанной работе и обозначил перспективы развития клинической больницы:
– Благодаря поддержке Правительства Удмуртской Республики и Министерства здравоохранения отремонтировано порядка 500 квадратных метров площадей в гастроэнтерологическом отделении. На ремонт потрачено более 5,5 миллиона рублей. Этот ремонт стал подарком врачебному коллективу ко Дню медицинского работника. И, конечно, подобные работы будут продолжены. В планах на 2019 год – дооснащение урологического отделения, приобретение эндоскопической стойки для выполнения операций высокотехнологичной медицинской помощи на плечевом и коленном суставах, улучшение базы для выполнения функциональной диагностики. На 2019-2020 годы намечен капитальный ремонт отделений ортопедии и колопроктологии. Как видите, Год здоровья оправдывает свои цели и задачи.
Ежегодно в отделении гастроэнтерологии 1-й РКБ получают лечение более 800 человек. Здесь имеется всё необходимое для качественной диагностики и лечения пациентов: ультразвуковая, рентгенологическая (включая КТ и МРТ) диагностика, мощная эндоскопическая служба с возможностью проведения видеоэндоскопических исследований.
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