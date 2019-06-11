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Новая жизнь старому стадиону

11 июня
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При поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в Камбарке будут построены новые спортивные объекты

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Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Витальевич Арсибеков представил Главе Удмуртии Александру Владимировичу Бречалову проект крытого хоккейного катка и детской спортивной площадки, входящих в комплекс спортивных сооружений, запланированных к постройке совместно с Минспортом УР в городе Камбарке. Обсуждение строительства новых спортивных объектов состоялось в рамках рабочей поездки Главы УР в Камбарский район. В планах – крытый каток площадью более 2 тысяч квадратных метров, тренажёры, детская спортивная площадка, площадка-workout и зона отдыха, которые появятся в г. Камбарке на территории стадиона «Труд».

Строительство крытой ледовой арены в Камбарке стоимостью порядка 20 миллионов рублей стало возможно благодаря Соглашению о развитии детско-юношеского хоккея в Удмуртии, подписанному в 2017 году между Правительством республики и Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева, представителем которого в Удмуртии является АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова.

В рамках данного соглашения осуществляется приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных хоккеистов, организация соревнований по хоккею среди детско-юношеских команд, а также строительство объектов спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Удмуртии, в том числе обустройство открытых и строительство крытых хоккейных площадок.

Всего на проекты Программы по развитию детско-юношеского хоккея в Удмуртии Благотворительным фондом «САФМАР» до 2020 года будет выделено 450 миллионов рублей.

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