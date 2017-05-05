Вечером 27 апреля во дворе дома №2 по улице Дзержинского было непривычно оживленно. Кроме ребятни, весело щебечущей на дворовых лужайках, прохожие наблюдали здесь что-то бурно обсуждающие группы людей. Многие, возможно, подумали, что жильцы проводят очередное собрание. Но для хозяев квартир на Дзержинского это был без преувеличения особенный вечер, с которого, как говорят сами жильцы, начинается новый отчет в истории их старенького двора. На собрании, или вернее, встрече, вместе с депутатами они обсудили вопросы благоустройства своего двора, который в 2017 году участвует в проекте партии «Единая Россия» «Городская среда».
Мы так решили
Для Алевтины Коршуновой из дома №8, как, впрочем, и для жильцов из соседних многоэтажек, благоустройство двора - это настоящее событие. Квартиру в этом районе ижевчанка получила ровно полвека назад и не помнит, чтобы с тех пор их двор обновлялся. Конечно, местами приводили в порядок асфальт, но такого, чтобы и дорожки капитально ремонтировали, и ограждения устанавливали, и освещение монтировали, не было.
– Между шестым и восьмым домами машин всегда много ходит, - рассказывает Алевтина Коршунова. - А проезжая часть очень узкая - все машинами заставлено, ни скорая, ни пожарная там не проедет. Нам сказали, что уменьшат площадь цветников, за счет этого появится место для парковки. Дорога соответственно от машин освободится.
Такое решение приняли сообща на совете дома, никто свое мнение жильцам не навязывал, говорит Алевтина Коршунова.
Миллионы на дворы
Олег Гарин, заместитель секретаря Удмуртского отделения партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Городская среда», рассказал жильцам домов по Дзержинского, что Индустриальный район Ижевска на благоустройство дворов получит около 35 миллионов рублей. В целом в столицу Удмуртии из федерального и регионального бюджетов поступило 143 миллиона. Кроме того будут использованы деньги муниципалитета, не меньше 5 процентов, и в таком же размере средства горожан. В итоге почти 159 миллионов рублей.
– В целом заявки подали 250 дворовых территорий Ижевска. Сейчас идет отбор тех, которые точно в этом году будут благоустраиваться. Но на этом проект не останавливается. В 2017 году мы должны утвердить программу на 2018-2022 годы.
Олег Гарин также сообщил, что программу на этот год утвердят до 25 мая. Работы во дворах, скорее всего, начнутся с середины июля, а закончатся до середины сентября.
Жильцы домов по улице Дзержинского поинтересовались, когда же их двор преобразится? Олег Гарин сказал, что уже есть проект и работы начнутся сразу после того, как жители его утвердят. В основном, будут выполняться работы по замене асфальтового покрытия.
Разберемся
Без нового асфальта никуда, соглашаются люди. Только вот, как долго они смогут ходить и ездить по ровным дорожкам? Наверное, чуть больше года, а, может, и того меньше? Жильцы уверены, что асфальт придет в негодность очень скоро, ведь дорогу в их дворе облюбовали грузовые машины, которые подвозят товары к магазину, что расположился на первом этаже дома №2. С утра до вечера грузовики снуют по двору как по федеральной трассе, разбивая и без того убитый асфальт. Куда только не обращались жильцы. Писали и в Гордуму, и в Госсовет, и даже президенту Путину. О проблеме злополучного двора писала в сентябре прошлого года и «Удмуртская правда». Встречались жильцы с хозяином магазина, ставили шлагбаум, да только все без толку - шлагбаум грузовики сломали, а нерадивый предприниматель, кажется, и вовсе не желает слышать просьбы людей.
– Мы понимаем, что городская власть не имеет права менять административный кодекс, - обратилась Тамара Тополева из дома №2 к Олегу Гарину. - Но ведь, наверное, можно вынести какое-то предписание о том, что нельзя ездить грузовому транспорту по дворовым дорогам.
Олег Владимирович считает, что этот вопрос необходимо решать в диалоге с собственником магазина и обещал подключиться к решению проблемы.
Знаковое место
Не менее оживленно 27 апреля было и на бульваре Гоголя. Здесь горожанам представили проект бульвара. Известно, что любимое многими ижевчанами место преобразится к осени 2017 года.
Пришедшие на встречу с депутатами и представителями администрации горожане живо интересовались, каким будет обновленный бульвар.
– Посадят ли новые деревья?
– Парковки будут?
– А скамейки?
– Кто будет за чистотой и порядком следить?
Были и такие, кто не на шутку беспокоился, к чему приведет благоустройство? Ведь ижевчане хорошо помнят, как здесь пытались построить парковку и вырубить деревья. Людей успокоили – бульвар станет полноценным местом отдыха горожан и гостей Ижевска.
Ландшафтный архитектор Любовь Яковицкая - она принимала участие в разработке проекта – рассказал о некоторых идеях. Так, на бульваре установят скамейки, урны, садово-парковые скульптуры, светильники и фонари. На входной площадке со стороны улицы Красногеройская появится арт-объект «Дерево памяти». Это инициатива организации «Юность».
При этом Любовь Яковицкая добавила, что существующий проект бульвара не окончательный, это база, которую можно менять и наполнять, а новые предложения обязательно будут согласовываться с населением.
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексея Загребина, который также присутствовал на встрече с горожанами, назвал бульвар Гоголя «знаковым местом для многих поколений ижевчан».
– Думаю, что нужно объединить силы общественников, городских и республиканских властей для того, чтобы всем преобразить этот небольшой территориально, но могущий стать большим бульвар Гоголя. Здесь могут расположиться символы, которые всех нас объединяют. Уже несколько лет звучит тема о памятнике бабушке. Лично мне было бы приятно как горожанину увидеть напротив Театра кукол памятник бабушке.
Благоустройство под контролем
Председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Александр Евсеев сообщил, что возглавляемая им организация будет активно помогать собственникам жилья.
– В дальнейшем в рамках деятельности нашей организации будем подключаться, в том числе, к контролю, чтобы собственники получили именно то, что заказывали.
Алексей Загребин, депутат Госдумы от Удмуртии:
– Эта новая инициатива (партийный проект «Городская среда». – Прим. ред.) поможет нам взглянуть на себя по-новому. Каждый человек ответственен за ту территорию, на которой он живет. Никто ее не благоустроит за нас, мы вместе это должны сделать.
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