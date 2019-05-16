С каждым годом в Ижевске появляются новые жилые микрорайоны, а вместе с новостройками в городе растёт потребность в новых школах и детских садах. Решать эту проблему помогает федеральная программа «Жилище», которая вошла в национальный проект «Жильё и городская среда».
Ещё зимой в центре микрорайона № 8 Восточный был пустырь. А сейчас здесь уже отчётливо проступают контуры школьного здания. До начала холодов строители обещают подвести его «под крышу» и подключить все коммуникации. Завершить строительство и сдать школу в эксплуатацию планируют летом следующего года, чтобы первого сентября она смогла принять учеников.
На прошлой неделе и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин и Глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично проверили, как идут работы на объекте. К ним присоединился журналист «УП».
Программа в помощь
Школа на ул. Архитектора Берша строится по федеральной программе «Жилище». Основное условие участия в ней – комплексное развитие территорий и обязательства по вводу в эксплуатацию определённого объёма жилья.
– Программа направлена на поддержку комплексного жилищного строительства в регионах страны и обеспечения новых жилых микрорайонов, таких как улица Архитектора Берша в Ижевске, объектами социальной инфраструктуры, – подчеркнул Дмитрий Сурнин. – В 2017 году Удмуртия уже получила субсидию в рамках этой программы на строительство в микрорайоне № 7 Восточный детского сада на 220 мест в размере 129 млн рублей. Чтобы получить федеральную помощь на возведение этого объекта, мы взяли на себя обязательство ввести в эксплуатацию на этой территории 60 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году получили из федерального бюджета на начало строительства 350 млн рублей, ещё 80 млн выделила республика. Сейчас готовим заявку в Минстрой России для получения средств на завершение работ в 2020 году.
В рамках госпрограммы в Удмуртии строятся не только школы и детские сады, но и ясли. В прошлом году в разных муниципальных образованиях республики были введены в строй 15 зданий для размещения ясельных групп. На эти цели было направлено 632 млн рублей. В этом году планируют построить и оснастить ещё 11 зданий на 2100 мест. Всего в 2018 году на строительство соцобъектов было привлечено из федерального бюджета свыше 1,3 млрд рублей. В строй были введены 42 объекта социальной сферы.
Типовая, но не типичная
Проект новой школы – типовой, разработали его архитекторы Татарстана. Подобные объекты уже были реализованы в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. В Удмуртии таких школ ещё не строили.
Трёхэтажное здание рассчитано на 1224 ученических места. На первом этаже будут расположены классы начальной школы, два бассейна – большой и малый для разных возрастных групп школьников, обеденный зал с пищеблоком. На втором – ученические классы, зал хореографии, актовый зал. На третьем – ученические классы, два спортзала – большой, с трибунами для зрителей, и малый. Всего в школе будет 51 ученический класс, а также две библиотеки. Рядом со школой разместятся опять же две спортивные зоны для младших и старших школьников, на них обустроят площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой и беговые дорожки.
Новую школу в районе ждут с нетерпением, и пустовать она не будет.
– Сейчас в двух микрорайонах на улице Архитектора Берша проживают около 1300 детей, и это без учёта жителей тех пяти домов, которые ещё строятся, то есть мы уже сейчас с лихвой перекрываем возможности новой школы, – рассказывает житель микрорайона Артём Селезнёв. – Соседние школы все забиты «под завязку», наших первоклассников приписывают уже к школе № 7 на ул. Ворошилова.
Контроль в режиме «онлайн»
Сдать объект строители обещают в июле следующего года. Эта задача, по мнению директора по строительству ООО «АрТель» Бориса Шнейваса, вполне выполнимая.
– Пока идём в графике. На объекте завершены все земельные и свайные работы. Сейчас полным ходом идёт устройство монолитных фундаментов. Нам предстоит в рамках первого этапа выполнить заливку пяти тысяч кубометров бетона. Возведение самого здания и подключение его к инженерным коммуникациям планируется завершить до начала отопительного сезона, чтобы зимой можно было вести внутреннюю отделку помещений и сдать объект до начала учебного года, – сказал Борис Шнейвас.
Город и республика пристально следят за тем, как продвигается стройка, а сейчас к этому процессу подключились и общественники.
– Мы совместно с Минстроем в еженедельном режиме следим за тем, как выполняются работы. А чтобы жители района также могли это делать, мы обеспечили им доступ к видеокамерам, которые позволяют следить за стройкой в режиме «онлайн», – рассказал Олег Бекмеметьев.
Проектировать и строить
Строительство школ – важная часть развития социальной инфраструктуры, одного из республиканских приоритетов на ближайшие годы, обозначенных Главой Удмуртии Александром Бречаловым.
По словам Дмитрия Сурнина, сейчас в республике ведётся строительство четырёх школ. Две – строятся в Ижевске. Причём школа на улице Леваневского примет первых учеников уже в этом году. Также в 2019 году будут введены в строй школы в посёлке Кез и в селе Постол Завьяловского района.
– Глава республики поставил перед нами задачу подготовить проектно-сметную документацию ещё на восемь школ: две в Ижевске, по одной в Воткинске, Сарапуле и посёлке Ува, а также в деревнях Аксакшур (Малопургинский район), Пычанки (Завьяловский) и Большое Волково (Вавожский). Таким образом, мы подготовимся к включению этих объектов в федеральную программу «Жилище» на последующие годы, – резюмировал и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
Между тем
В Удмуртии стартовал пилотный проект на предоставление льготной ипотеки. На его реализацию из бюджета республики будет выделено 35 млн рублей.
Как рассказали в Минстрое УР, проект предусматривает кредитование граждан на приобретение жилья от 7,5 процента годовых на первичном рынке. Уполномоченной организацией выступит «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики».
– Удмуртия стала одним из первых регионов страны, заявивших о готовности работы по проекту в 2018 году. В прошлом году на его реализацию из бюджета республики было выделено 18 млн руб., что позволило воспользоваться льготной ипотекой 121 семье. Учитывая востребованность, которую получил проект в прошлом году, Правительством Удмуртской Республики было принято решение в 2019 году увеличить сумму его финансирования в два раза, – подчеркнул и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
В целом по данным ведомства, объём ипотечного кредитования в Удмуртии за прошлый год вырос на 31 процент. Жители республики получили более 30 млрд рублей заёмных средств. За счёт них в 2018 году улучшили жилищные условия свыше 20 тысяч человек. За год средневзвешенная процентная ставка снизилась на 1,24 процентных пункта и составила 9,55 процента годовых.
Справка «УП»
Общая площадь застройки двух микрорайонов на улице Архитектора Берша в Ижевске составляет 57 га. В рамках комплексного освоения территории в седьмом микрорайоне планируется возвести 13 жилых домов переменной этажности от 9 до 16 этажей, а в восьмом – 11 домов от 5 до 17 этажей. Всего в этих районах будет построено более 315 тысяч кв. метров жилья. Предусмотрены и социальные объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, магазины, досуговый и торгово-развлекательный центр и даже православный храм.
В 2018 году в Удмуртии были введены в строй 717 тысяч кв. метров жилья. Это на 60 тыс. кв. метров больше, чем в 2017 году. Сейчас в республике ведётся строительство 109 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн кв. метров.
Рубрика: Перспектива
Маткапитал доберётся до дачи
Минтруд подготовил и внёс в правительство законопроект, разрешающий направлять материнский капитал на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.
До сих пор использовать эти деньги для строительства или реконструкции собственного дома можно было только в случае, если земельный участок под ним имел предназначение «для индивидуального жилищного строительства». Минтруд предложил расширить виды земельных участков, на которых разрешено строительство или реконструкция с участием материнских денег. Тем более что с таких строений сняты многие ограничения и в них, к примеру, теперь можно зарегистрироваться, использовав в качестве «постоянного места жительства».
В Минтруде уточнили, что предлагаемые изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома, а не садового (лёгкого дачного) домика.
Идею разрешить расходовать средства маткапитала на строительство жилья на садовом участке не раз высказывали граждане и депутаты Госдумы РФ. 17 апреля Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами с отчётом, поддержал такую инициативу.
Напомним, в прошлом году Отделение ПФР по Удмуртской Республике провело опрос среди семей, обратившихся к ним за получением сертификата на маткапитал. Он показал, что желание и планы тех, кто ещё не потратил деньги, полностью совпадают со статистикой фактического использования средств. Улучшение жилищных условий было и остаётся самым популярным способом использования средств в течение всего времени реализации федерального закона. Самые невостребованные – увеличение будущей пенсии мамы и социальная адаптация ребёнка-инвалида.
В ходе опроса специалисты Пенсионного фонда также попытались сформировать «пакет» предложений и инициатив от владельцев сертификатов законодателям. Жители республики хотели бы получить право тратить средства семейного капитала на ремонт квартир, газификацию домов, приобретение автомобиля, оплату санаторно-курортного лечения и платных медицинских услуг. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Программа действует до 2021 года. Недавно спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила продлить её до 2025 года.
ЦИФРЫ
Материнский капитал получат в 2019 году – 580 000 семей,
в 2020 году – 520 000,
в 2021 – 500 000.
Такой прогноз составлен с учётом снижения количества женщин детородного возраста.
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