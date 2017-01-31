После такой школы хоть в космос
Республиканские власти решила не отдавать новую школу в микрорайоне «Столичный» городу, а сделать ее государственной. Построенное по федеральной программе здание станет второй площадкой школы-интерната «Республиканский лицей-интернат», расположенного в поселке Италмас Завьяловского района, а учиться в ней смогут дети со всей республики.
Почему ижевская школа, которую так долго ждали жители микрорайона, не стала муниципальным образовательным учреждением, и есть ли шанс у местной детворы попасть в нее, рассказали на брифинге в администрации Ижевска.
Строительство школы уже завершено. Определена даже дата официального открытия – 8 февраля. Для Ижевска это будет знаменательное событие, учитывая то, что последнюю школу в городе ввели в строй 17 лет назад.
Для учеников новая школа распахнет свои двери 1 сентября. Полгода, по словам директора БОУ «Школа-интернат Удмуртии «Республиканский лицей-интернат» Ирины Морозовой, нужно на то, чтобы набрать коллектив и сформировать классы, установить оборудование. Его закупили на небывалую сумму -150 млн. рублей, которые выделила республика. Общие затраты на возведение объекта составили более 620 млн. рублей. Поэтому школа будет оснащена, что называется, «по последнему слову…».
– В школе будут работать 18 лабораторий, оборудование для них уже закуплено. Это лаборатории биологии, физики, химии. Будут также лаборатория робототехники и технологическая, в которой, в том числе, будут станки с ЧПУ, на них, возможно, будем готовить старшеклассников к рабочим профессиям, - подчеркнула Ирина Морозова.
Что касается оснащения школьных лабораторий, то ему могут позавидовать даже самые престижные столичные школы. Например, в медико-биологическом установят трехмерный анатомический атлас и робот-тренажер с несколькими режимами работы, в инженерно-технологическом - 3D-принтер и лабораторию 3D-моделирования и прототипирования. В кабинете географии будет своя школьная метеостанция и мобильный лингафонный комплекс. А в кабинете ОБЖ стрелковый тренажер и тренажеры-манекены по оказанию первой медицинской помощи.
В школе будет издательский центр: мини-типография с переплетным оборудованием и собственная телестудия, которую оснастят полупрофессиональными видеокамерами, осветительным оборудованием и программным обеспечением для кеинга и трансляции. Кроме того, в новом здании оборудуют два спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и баскетбольно-волейбольную площадку со спецпокрытием. А в каждом кабинете будет интерактивная доска с принтером и компьютером.
Современное оборудование вкупе с уникальными образовательными программами, по словам заместителя министра образования и науки Удмуртии Игоря Белозерова, позволит повысить качество образования, создаст условия для поступательного развития республиканского лицея-интерната, сделает его, как и гимназию Кузебая Герда, визитной карточкой удмуртского образования.
– У нас будет преемственность между теми предпрофильными и профильными программами обучения, которые у нас были ранее в республиканском лицее-интернате. Мы добавляем биолого-химическое и техническое направления и, соответственно, создаем дополнительную базу для тех детей, которые ранее обучались по этим направлениям в лицее-интернате, - подчеркнул Игорь Белозеров.
Всего школа рассчитана на 825 мест. Заполнить их все в первый год в Минобразе не планируют: количество мест будет уточняться с учетом перехода детей из класса в класс и ежегодного пополнения школы первоклашками. А так как школа государственная, принимать в нее детей будет со всей республики.
Приемная кампания начнется 1 февраля. Чтобы выявить потребности жителей микрорайона «Столичный» в школьных местах, городские власти провели опрос среди родителей. На сегодняшний день, по словам заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Михаила Тарасова, желание учиться в новой школе изъявили 214 человек, из них 102 первоклассника. Всего в микрорайоне сегодня проживает 461 ребенок школьного и дошкольного возраста, которые в этом году должны пойти в первый класс.
В Минобразе подчеркнули, что прием учащихся в лицей с первого по восьмой классы будет проходить на общих основаниях. А вот чтобы попасть в профильные классы с 9-го по 11-й, ученики должны будут пройти тестирование по базовым предметам: русский язык, математика и удмуртский язык (или краеведение для тех, кто не владеет родным языком). По его результатам будет проводиться зачисление. Отметим, что в учебном заведении три профильных направления: медико-биологическое, инженерно-техническое и робототехника, гуманитарное. Что касается иногородних учеников, то тут возникает проблема жилья, так как интернат, который находится на базе республиканской школы-лицея в поселке «Италмас», полностью заполнен. А после того, как летом выпустится 11-й класс, освободится лишь 35 мест. Поэтому в приоритете остаются ижевские школьники.
– Вся информация о порядке проведения приема детей будет размещена на официальном сайте лицея. Там будет указано количество мест по приему в 1-й класс. По потребности микрорайона «Столичный» – это четыре класса. То есть, все родители первоклассников, которые изъявят желание поступить на обучение именно в эту школу, будут приняты, - резюмировал Игорь Белозеров.
Как записать ребенка в школу?
Это можно сделать через портал Госуслуг или лично.
С 1 по 8 февраля прием заявлений будет организован в республиканском лицее-интернате (пос. Италмас, 19, проезд автобусом № 308 от ост. «Администрация Первомайского района до ост. «пос. Италмас»). С 9 февраля, после официального открытия школы, запись в первый класс будет организована в здании новой школы (ул. Кунгурцева, 19).
При себе необходимо иметь следующие документы: оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (или по месту пребывания); оригинал паспорта родителей (законных представителей).
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