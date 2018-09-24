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Новая площадка для воркаута появилась в Малопургинском районе

24 сентября
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В деревне Нижние Юри Малопургинского района открыли площадку для воркаута. Новый спортивный объект появился благодаря федеральному проекту «Трезвая Россия».

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В феврале этого года глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на пропаганду здорового образа жизни в республике. Одним из плодов этого сотрудничества стала новая воркаут площадка, которую торжественно открыли сегодня, 21 сентября, на празднике «Спортивное село – здоровая нация».

– Данное муниципальное образование – одни из лидеров по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике алкоголизма и наркомании. Жители проявляют свою инициативу, и мы будем их тоже поддерживать, в том числе финансово. Я рад, что наше сотрудничество с общественным движением «Трезвая Россия» не просто виртуальное, оно приземляется на территорию конкретными делами. В данном случае открытием воркаут площадки. Считаю, что здесь мы отработали здорово. Для других муниципалитетов это послужит подспорьем и побудительным мотивом, – сказал Александр Бречалов.

К жителям деревни Нижние Юрии обратился Султан Хамзаев с просьбой содержать площадку в хорошем состоянии. Это первая площадка в республике, которая появилась благодаря федеральной площадке, но не последняя.

– Важно, чтобы все наши инициативы не оставались на бумаге. Мы постараемся в каждом районе Удмуртии и в крупных городах сделать такие же спортивные площадки, чтобы это было доступно и бесплатно. Мы будем поддерживать и помогать всеми имеющимися силами, - отметил Султан Хамзаев.

Такое спортивное направление как воркаут в регионе популярно и набирает обороты. Это подтвердил и лидер воркаута Удмуртии Никита Ижболдин: «Недавно мы провели соревнования, в которых приняли участие более 100 человек со всей Удмуртии. Мы сделали отдельные дисциплины для любителей, чтобы привлечь к этому виду спорта как можно больше людей». Он также отметил важность строительства новых площадок, поскольку имеющиеся в большинстве своём находятся в плохом состоянии – ржавые, покошенные, либо спиленные. Воркаут – один из самых доступных видов спорта, им могут заниматься абсолютно все: независимо от пола и возраста.

На открытии новой спортивной площадки состоялись показательные выступления воркаут-команды Workout UDM. Участники этой команды являются многократными призёрами и победителями различных соревнований.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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